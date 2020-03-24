В центре российского города обнаружили фашистский бункер
24.03.2020, 20:48, Новости дня
В центре Новороссийска нашли немецкий бункер времен Великой Отечественной, пишут СМИ.
Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск».
О находке доложили в поисковый центр.
Специалисты провели обследование подземелья, они установили, что бункер построили в период оккупации города. Стены выполнены из армированного бетона и полностью изолированы от воды.
Бункер частично разрушен со стороны входа, но при этом зал сохранился.
Несколько десятилетий бункер был под асфальтом на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова.
В сентябре 2019 года в Чехии эвакуировали тысячи людей из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
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