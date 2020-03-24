Мнение: О внезапно прозревшем «коронавирусном скептике»

24.03.2020, 20:45, Разное

Один маленький, но злобный #коронавирус поделил огромную массу людей надвое. На тех, кто полагают пандемическую опасность CoVID-19 реальной и серьёзной. И на тех, кто упорно отрицают оную, предлагая «не паниковать», а то и занимаясь поисками заговора врачей.

И вот теперь лагерь вторых понёс очень серьёзную, почти невосполнимую утрату… из-за коронавируса. Более того, можно сказать, пал последний бастион «не-паникёров».

Когда смертоносный SARS-CoV-2 только начинал своё шествие по Старому Свету, всего две страны решили рискнуть согражданами во имя спасения экономики – Великобритания и Швеция. Но шведы быстро одумались, а вот британцы…

Колоритный премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, вероятно, вдохновившись речами Уинстона Черчилля, своего знаменитого предшественника, пообещал населению кровь, пот и слёзы, что «многие семьи, очень многие семьи, потеряют близких раньше времени». Но зато британская #экономика, которую ждёт тяжкое испытание Brexit’ом, будет спасена.

И вот теперь…

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране жесточайшего карантина как минимум на три недели из-за коронавируса. Глава правительства обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка заболевания служит «самой большой угрозой, с какой страна сталкивалась за последние десятилетия». Покидать жилище можно только «в крайних случаях», под котрыми подразумеваются:

– походы в магазин за товарами первой необходимости;

– поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);

– ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);

– неотложные медицинские нужды.

Также в стране отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы. Останутся только #похороны. А полиции предоставлены дополнительные полномочия для поддержания карантина.

И ты, бритт… ©

Между прочим, рейтинг Бориса Джонсона моментально вырос после объявления жёсткого карантина. А в английском языке появился неологизм covidiots. Так называют представителей неформальной Секты отрицателей опасности коронавируса.

И вот на этом фоне появляется #новость о том, что московский мэр Сергей Собянин, главный по коронавирусу в России, доложил главе государства о высокой динамике распространения нового вируса. По его словам, под подозрением находятся уже около 500 человек.

Не повод ли это и в России что-нибудь ужесточить?