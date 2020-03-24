Вирусолог объяснил долгий срок внедрения вакцины от коронавируса

24.03.2020, 20:44, Новости дня

Вакцина от коронавирусной инфекции должна пройти ряд испытаний, прежде чем сможет быть использована, поэтому ждать ее при хорошем раскладе придется минимум полтора года, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, рассказали, что препарат прошел первую фазу и, возможно, уже будет готов через 11 месяцев.

«Я бы вакцину от коронавируса раньше чем через полтора года, не ждал, потому что она должна пройти определенные процедуры, испытания. Например, есть такое понятие как хроническая токсичность препарата, которая изучается на животных от 4-6 месяцев, и никак нельзя сделать это в сжатые сроки. Даже для того, чтобы показать, работает ли вакцина, изначально нужно доказать ее безвредность», – говорит Зверев.

После разработки потенциального лекарства от какой-либо болезни ещё существует ряд формальностей, отодвигающих срок ее запуска, в рассказывает вирусолог.

«Полтора года – это минимальный срок. За такое время вакцина может появиться только в том случае, если контрольные органы будут способствовать ее созданию. То есть все документы и протоколы по вакцине будут быстро рассмотрены и утверждены, а испытания успешно пройдены», – объясняет Зверев.

На сегодняшний день разработкой вакцины от китайского коронавируса в мире занимаются не менее 35 лабораторий и институтов таких стран как США, Китай, Великобритания, РФ и других. Многие из них объявили, что готовы начать клинические испытания первой фазы уже имеющихся у них прототипов.