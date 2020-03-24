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24.03.2020, 20:44, Новости дня

Число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, заражены почти 50 тыс. человек, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты, суммируя местные данные по США.

По данным ведомства, больше всего человек пострадали в Нью-Йорке – 125 случаев, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон – 87 случаев, передает РИА «Новости».

Как сообщается координатор Белого дома, темпы заражения новым коронавирусом в Нью-Йорке фиксируется сейчас на уровне 28%, а на территории США – 10%, передает ТАСС.

Как сообщали ранее, по всему миру продолжают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Однако, в Италии снова ухудшилась динамика смертности от коронавируса, а в Чечне зафиксирован первый случай заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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