Захарова предложила «немного доработать» идею генсека ООН об отмене санкций

24.03.2020, 20:44, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала идею генсека ООН Антониу Гутерреша об отмене санкций для борьбы с пандемией.

«Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», – написала она в своем Facebook.

Ранее Гутерреш в своем письме в адрес G20 призвал принять беспрецедентные меры в условиях пандемии. В частности, он призвал лидеров стран к отмене санкций, которые мешают доставлять продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости в разные страны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

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