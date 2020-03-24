Мнение: Черный день и иллюзии контроля
24.03.2020, 20:31, Разное
Некоторые пишут, что надо было быть штурманами, чтобы не брать в начале зимы кредиты на машину или на дорогую мебель.
Но именно Штурманы и берут потребительские кредиты.
Штурман ведь уверен, что может планировать на три года вперед, прогнозировать свой доход, политическую ситуацию и состояние своего здоровья.
У Штурманов – все пучком и фактор форс-мажора в их картине мира либо отсутствует, либо должен разруливаться манной небесной.
Отличительная черта Штурмана – он планирует то, что не от него зависит, но так, будто это зависит только от него.
Вот суть штурманского внешнего локуса – иллюзия своего контроля над теми обстоятельствами, которые вне его границ.
Нештурманы тоже рискуют иногда и даже берут кредиты. Однако, они готовы к тому, что вмешается форс-мажор.
Готовы – это значит не просто готовы развести руками и печально вздохнуть, а представляют примерно, что они будут делать, если все накроется медным тазом.
Не путайте, пожалуйста, Штурманов и людей, готовых нести ответственность за риск, в них нет никакого сходства.
Некоторые думают, что нести ответственность за риск – это гиперответственность. Нет. Гипер – это когда вы думаете рулить тем, что вне ваших границ, то есть опираетесь на это. Гиперответственность – это и есть штурманство. А нормальная ответственность за риски – это когда вы понимаете, что форс-мажор вероятен, и представляете себе, что будете в такой ситуации делать.
У вас есть активы или финансовая подушка, потому что на вас ответственность за свое здоровье и здоровье близких.
Вы не можете жить совсем без финансовой подушки, ведь это значило бы, что вы не готовы оказать помощь никому и даже себе. Повиснете на чужих плечах, случись с вами чего.
Вы покупаете вещи и планируете поездки, спуская на это все, что у вас есть, и даже беря в долг.
Вы надеетесь, что все будет хорошо, ваша зарплата вырастет, обстоятельства будут к вам благосклонны.
Вы не откладываете на черный день ничего.
В отношениях Штурманы могут целиком полагаться на второго, словно он неодушевленное судно, которым они рулят, а попутный ветер – у них на посылках. Они планируют все в расчете на этого второго и если тот вдруг сбегает в окно, Штурман остается совершенно обескуражен. Гиперответственность Штурманов – это стремление контролировать мысли и чувства партнера, чтобы сохранять слияние и иллюзию влияния.
Нештурман в отношениях полагается только на себя.
Полагается – это значит опирается, наваливается своей тушей, направляет претензии и требования – к себе, а не к другому. С другим он делится всем тем, что у него есть. И готов стать другому опорой.
Именно поэтому нештурманов так любят, доверяют им и никогда не подводят.
Не подводят, хотя нештурманы ни на кого кроме себя не рассчитывают.
Вот конструкция зрелой личности – опираться на себя, но другому быть готовым стать опорой, поделиться с ним всем.
А конструкция инфантильной личности наоборот – опираться они хотят на других, а свое стараются придержать и спрятать.
Инфантилизм напрямую связан со штурманством. Все вокруг должны, на всех и вся нужно опереться, поэтому планируй не хочу. Безмятежно как рапан или вооружившись экселем как рыба, но все время планы включают вложения других людей и поддержку других. Если что-то пойдет не так, все будут должны помочь или как-то компенсировать. Все кругом – няньки или слуги. Так Штурман смотрит на мир. Он потому и не готов к форс-мажору, что живет в мире, где ответственность за выполнение лежит на других, а на нем – пожелания и претензии.
Если вместе собрались Штурманы, каждый хочет переложить ответственность на других.
В период катастроф становятся особенно хорошо заметны главные виды штурманства.
1. “Все – паникеры, а я – д Артаньян”
Про этот вид Штурманов я уже писала. Это Штурманы-пофигисты.
Иллюзия контроля достигается отрицанием опасности и насмехательством над теми, кто в эту опасность верит.
В самом красивом случае пофигист похож на Председателя из пушкинского “Пира во время чумы”.
Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может… полное Чумы!
Не так важно, отрицает ли пофигист угрозу как факт, или соглашается с формальной угрозой, но отрицает ее фактически, то есть отрицает боль и страдания, которые она несет. Угроза превращается в “угрозу”.
Разница не велика. В первом случае он уверяет всех (и себя), что беда ему не грозит, во втором случае считает, что он встретит любую беду весельем и смехом с открытым забралом.
Такое отношение похоже на истерику.
Психиатрами прошлого считалось, что истерический смех возникает, когда человек пытается скрыть под смехом гнев или страх, но из-за обмана себя теряет контроль над собой и поэтому долго не может остановиться. Остановить его истерику можно пощечинами или окатив его водой.
Чем вредна такая позиция?
Тем же, чем и любое штурманство. Пока беда отрицается, пока сохраняется иллюзия контроля над всем, собственная ответственность за доступную часть решений не берется. Теряется время и упускаются возможности, когда необходимо действовать активно и быстро. Энергия уходит на то, чтобы высмеивать приближающуюся беду и прятаться от нее.
А беду шапками не закидаешь и на шутовство ей наплевать.
2. “Все к лучшему”
Это Штурманы-оптимисты.
Оптимизм в границах – это нечто совсем иное. Штурманы-оптимисты – позитивны за чужой счет.
Этот вид штурманства – иллюзия того, что хотя ситуация и вышла из-под контроля, результат будет обеспечен не хуже, чем ожидалось, а лучше.
Кем обеспечен?
Вероятно Мирозданием, которое у Штурмана всегда на посылках.
Судьбинушкой, она же – заботливый боженька, а может быть дело в Ангеле-хранителе или иной Золотой рыбке.
Другие люди постараются и вместе с добрыми силами природы разрулят беду так, что Штурман непременно получит какую-то выгоду.
Поэтому он улыбается загадочно и умиротворен.
Такое отношение часто выдается за смирение. Но это нечто противоположное.
При смирении вы признаете, что почти не влияете на общий результат и он может быть любым.
А если вы уверены, что все будет для вас не только нормально, но и лучше, чем было, это серьезная заявка на владычество морское и сухопутное.
Опасно это тем, что раз счастливый исход гарантирован, ничего предпринимать не нужно.
Нужно всего лишь переждать беду и дальше оно все как-нибудь само разрулится.
Внешний локус – это снятие с себя ответственности и передача его кому-нибудь на деревню дедушке, кто должен все решить и решить наилучшим образом.
Если Штурманы-пофигисты хотят высмеять беду, отогнать ее отрицанием и блефом (спрятав голову в песок и выставив наружу голый зад), Штурманы-оптимисты пытаются подружиться с бедой, заигрывая с ней и кокетничая (открывают ей свои ласковые объятия и подставляя живот).
Большинство защитных механизмов формируются в подростковый период, когда вместо того, чтобы строить собственные границы и осознавать личную ответственность, люди ищут способы поддерживать иллюзии контроля над другими.
3. “Дальше будет хуже”
Это Штурманы-пессимисты.
При таком виде штурманства люди рисуют наиболее мрачные картины и старательно доносят их до всех, предвкушая панику. Они наслаждаются иллюзией своей устойчивости и мечтают использовать паникующее стадо в личных целях, чтобы урвать кусок.
Такие Штурманы даже рады, что вокруг все плохо, потому что теперь дело наконец нашлось и им, а в мирное время они – на обочине.
Обычно такие Штурманы с удовольствием подчеркивают, что они все это знали и предвидели, ожидали беду и теперь лучше других в курсе, как именно беда будет нарастать.
Как и все Штурманы, пессимисты стремятся опереться на других, воспользоваться чужими ресурсами, особенно материальными, а себя предлагают в качестве духовного вождя, делать ничего не хотят.
Умей пессимисты что-то делать, им бы и в мирное время было хорошо, а они выползают из всех щелей только в период катастроф, чтобы каркать и заниматься мародерством.
Чем хуже другим, тем лучше ему, так считает Штурман-пессимист, поэтому он старается развеять любые оптимистичные прогнозы.
Он нагнетает и сгущает краски, чтобы почувствовать себя рулевым.
“ШОК! Видео! Врачи скрывают правду!” – вот это все из этой серии.
Поплясать на трупах и устроить хайп в морге – вот это вот все.
Чем страшнее новости – тем больше внимания.
Ну и за таким трупоедством тоже упускается время, когда можно было принять необходимые меры защиты. Кроме того, насаждается хаос, который отнимает силы у других и ухудшается общая ситуация, от которой и Штурман зависит тоже.
Как выглядит нештурманство, то есть взрослое, а не инфантильное поведение?
Как четкое осознание границ своей ответственности. Только тогда можно делать все, что в собственных силах, не закрываясь от ситуации никакими иллюзиями, не присваивая чужих ресурсов, не перекладывая ни на кого свою ответственность.
Ни пережидать беду, погружаясь в сериалы и компьютерные игры, ни веселиться на интернет-пирах, ни запугивать других ради кормления своей короны нельзя. Все это иллюзии контроля, которые не позволяют использовать свои возможности в границах.
В границах – предпринимать меры для защиты себя и близких, учитывая возможное ухудшение ситуации, а также принимать посильное участие в общественных мероприятиях (онлайн, когда необходимо соблюдать карантин) для коллективного решения проблем.
Друзья, проиллюстрируете три вида штурманства картинками из интернета?
Источник: Эволюция
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