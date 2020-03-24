Мнение: Черный день и иллюзии контроля

24.03.2020, 20:31, Разное

Некоторые пишут, что надо было быть штурманами, чтобы не брать в начале зимы кредиты на машину или на дорогую мебель.

Но именно Штурманы и берут потребительские кредиты.

Штурман ведь уверен, что может планировать на три года вперед, прогнозировать свой доход, политическую ситуацию и состояние своего здоровья.

У Штурманов – все пучком и фактор форс-мажора в их картине мира либо отсутствует, либо должен разруливаться манной небесной.

Отличительная черта Штурмана – он планирует то, что не от него зависит, но так, будто это зависит только от него.

Вот суть штурманского внешнего локуса – иллюзия своего контроля над теми обстоятельствами, которые вне его границ.

Нештурманы тоже рискуют иногда и даже берут кредиты. Однако, они готовы к тому, что вмешается форс-мажор.

Готовы – это значит не просто готовы развести руками и печально вздохнуть, а представляют примерно, что они будут делать, если все накроется медным тазом.

Не путайте, пожалуйста, Штурманов и людей, готовых нести ответственность за риск, в них нет никакого сходства.

Некоторые думают, что нести ответственность за риск – это гиперответственность. Нет. Гипер – это когда вы думаете рулить тем, что вне ваших границ, то есть опираетесь на это. Гиперответственность – это и есть штурманство. А нормальная ответственность за риски – это когда вы понимаете, что форс-мажор вероятен, и представляете себе, что будете в такой ситуации делать.

У вас есть активы или финансовая подушка, потому что на вас ответственность за свое здоровье и здоровье близких.

Вы не можете жить совсем без финансовой подушки, ведь это значило бы, что вы не готовы оказать помощь никому и даже себе. Повиснете на чужих плечах, случись с вами чего.

Вы покупаете вещи и планируете поездки, спуская на это все, что у вас есть, и даже беря в долг.

Вы надеетесь, что все будет хорошо, ваша зарплата вырастет, обстоятельства будут к вам благосклонны.

Вы не откладываете на черный день ничего.

В отношениях Штурманы могут целиком полагаться на второго, словно он неодушевленное судно, которым они рулят, а попутный ветер – у них на посылках. Они планируют все в расчете на этого второго и если тот вдруг сбегает в окно, Штурман остается совершенно обескуражен. Гиперответственность Штурманов – это стремление контролировать мысли и чувства партнера, чтобы сохранять слияние и иллюзию влияния.

Нештурман в отношениях полагается только на себя.

Полагается – это значит опирается, наваливается своей тушей, направляет претензии и требования – к себе, а не к другому. С другим он делится всем тем, что у него есть. И готов стать другому опорой.

Именно поэтому нештурманов так любят, доверяют им и никогда не подводят.

Не подводят, хотя нештурманы ни на кого кроме себя не рассчитывают.

Вот конструкция зрелой личности – опираться на себя, но другому быть готовым стать опорой, поделиться с ним всем.

А конструкция инфантильной личности наоборот – опираться они хотят на других, а свое стараются придержать и спрятать.

Инфантилизм напрямую связан со штурманством. Все вокруг должны, на всех и вся нужно опереться, поэтому планируй не хочу. Безмятежно как рапан или вооружившись экселем как рыба, но все время планы включают вложения других людей и поддержку других. Если что-то пойдет не так, все будут должны помочь или как-то компенсировать. Все кругом – няньки или слуги. Так Штурман смотрит на мир. Он потому и не готов к форс-мажору, что живет в мире, где ответственность за выполнение лежит на других, а на нем – пожелания и претензии.

Если вместе собрались Штурманы, каждый хочет переложить ответственность на других.

В период катастроф становятся особенно хорошо заметны главные виды штурманства.

1. “Все – паникеры, а я – д Артаньян”

Про этот вид Штурманов я уже писала. Это Штурманы-пофигисты.

Иллюзия контроля достигается отрицанием опасности и насмехательством над теми, кто в эту опасность верит.

В самом красивом случае пофигист похож на Председателя из пушкинского “Пира во время чумы”.

Итак, — хвала тебе, Чума,

Нам не страшна могилы тьма,

Нас не смутит твое призванье!

Бокалы пеним дружно мы

И девы-розы пьем дыханье, —

Быть может… полное Чумы!

Не так важно, отрицает ли пофигист угрозу как факт, или соглашается с формальной угрозой, но отрицает ее фактически, то есть отрицает боль и страдания, которые она несет. Угроза превращается в “угрозу”.

Разница не велика. В первом случае он уверяет всех (и себя), что беда ему не грозит, во втором случае считает, что он встретит любую беду весельем и смехом с открытым забралом.

Такое отношение похоже на истерику.

Психиатрами прошлого считалось, что истерический смех возникает, когда человек пытается скрыть под смехом гнев или страх, но из-за обмана себя теряет контроль над собой и поэтому долго не может остановиться. Остановить его истерику можно пощечинами или окатив его водой.

Чем вредна такая позиция?

Тем же, чем и любое штурманство. Пока беда отрицается, пока сохраняется иллюзия контроля над всем, собственная ответственность за доступную часть решений не берется. Теряется время и упускаются возможности, когда необходимо действовать активно и быстро. Энергия уходит на то, чтобы высмеивать приближающуюся беду и прятаться от нее.

А беду шапками не закидаешь и на шутовство ей наплевать.

2. “Все к лучшему”

Это Штурманы-оптимисты.

Оптимизм в границах – это нечто совсем иное. Штурманы-оптимисты – позитивны за чужой счет.

Этот вид штурманства – иллюзия того, что хотя ситуация и вышла из-под контроля, результат будет обеспечен не хуже, чем ожидалось, а лучше.

Кем обеспечен?

Вероятно Мирозданием, которое у Штурмана всегда на посылках.

Судьбинушкой, она же – заботливый боженька, а может быть дело в Ангеле-хранителе или иной Золотой рыбке.

Другие люди постараются и вместе с добрыми силами природы разрулят беду так, что Штурман непременно получит какую-то выгоду.

Поэтому он улыбается загадочно и умиротворен.

Такое отношение часто выдается за смирение. Но это нечто противоположное.

При смирении вы признаете, что почти не влияете на общий результат и он может быть любым.

А если вы уверены, что все будет для вас не только нормально, но и лучше, чем было, это серьезная заявка на владычество морское и сухопутное.

Опасно это тем, что раз счастливый исход гарантирован, ничего предпринимать не нужно.

Нужно всего лишь переждать беду и дальше оно все как-нибудь само разрулится.

Внешний локус – это снятие с себя ответственности и передача его кому-нибудь на деревню дедушке, кто должен все решить и решить наилучшим образом.

Если Штурманы-пофигисты хотят высмеять беду, отогнать ее отрицанием и блефом (спрятав голову в песок и выставив наружу голый зад), Штурманы-оптимисты пытаются подружиться с бедой, заигрывая с ней и кокетничая (открывают ей свои ласковые объятия и подставляя живот).

Большинство защитных механизмов формируются в подростковый период, когда вместо того, чтобы строить собственные границы и осознавать личную ответственность, люди ищут способы поддерживать иллюзии контроля над другими.

3. “Дальше будет хуже”

Это Штурманы-пессимисты.

При таком виде штурманства люди рисуют наиболее мрачные картины и старательно доносят их до всех, предвкушая панику. Они наслаждаются иллюзией своей устойчивости и мечтают использовать паникующее стадо в личных целях, чтобы урвать кусок.

Такие Штурманы даже рады, что вокруг все плохо, потому что теперь дело наконец нашлось и им, а в мирное время они – на обочине.

Обычно такие Штурманы с удовольствием подчеркивают, что они все это знали и предвидели, ожидали беду и теперь лучше других в курсе, как именно беда будет нарастать.

Как и все Штурманы, пессимисты стремятся опереться на других, воспользоваться чужими ресурсами, особенно материальными, а себя предлагают в качестве духовного вождя, делать ничего не хотят.

Умей пессимисты что-то делать, им бы и в мирное время было хорошо, а они выползают из всех щелей только в период катастроф, чтобы каркать и заниматься мародерством.

Чем хуже другим, тем лучше ему, так считает Штурман-пессимист, поэтому он старается развеять любые оптимистичные прогнозы.

Он нагнетает и сгущает краски, чтобы почувствовать себя рулевым.

“ШОК! Видео! Врачи скрывают правду!” – вот это все из этой серии.

Поплясать на трупах и устроить хайп в морге – вот это вот все.

Чем страшнее новости – тем больше внимания.

Ну и за таким трупоедством тоже упускается время, когда можно было принять необходимые меры защиты. Кроме того, насаждается хаос, который отнимает силы у других и ухудшается общая ситуация, от которой и Штурман зависит тоже.

Как выглядит нештурманство, то есть взрослое, а не инфантильное поведение?

Как четкое осознание границ своей ответственности. Только тогда можно делать все, что в собственных силах, не закрываясь от ситуации никакими иллюзиями, не присваивая чужих ресурсов, не перекладывая ни на кого свою ответственность.

Ни пережидать беду, погружаясь в сериалы и компьютерные игры, ни веселиться на интернет-пирах, ни запугивать других ради кормления своей короны нельзя. Все это иллюзии контроля, которые не позволяют использовать свои возможности в границах.

В границах – предпринимать меры для защиты себя и близких, учитывая возможное ухудшение ситуации, а также принимать посильное участие в общественных мероприятиях (онлайн, когда необходимо соблюдать карантин) для коллективного решения проблем.

Друзья, проиллюстрируете три вида штурманства картинками из интернета?