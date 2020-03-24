Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом
24.03.2020, 20:30, Новости дня
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина с вертолета осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом, как только ее достроят.
«Давайте поедем посмотрим, как это реально», – сказал Путин.
«Я приглашаю. Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», – ответил Собянин, передает РИА «Новости».
«Вообще Коммунарку посмотрим», – добавил Путин.
Мэр российской столицы отметил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.
«Через три недели, скорее всего, мы ее уже введем», – сказал он, отметив, что «это огромная больница».
Собянин подчеркнул, что половина коек являются реанимационными – 260 из 500.
«Насыщение оборудованием огромное. Просто сейчас «сараи» строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать», – считает он.
Напомним, во вторник Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве. По его словам, работы выполнены на 40%, в ближайшее время возведение будет завершено.
В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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