 

Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом

24.03.2020, 20:30, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина с вертолета осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом, как только ее достроят.

«Давайте поедем посмотрим, как это реально», – сказал Путин.

«Я приглашаю. Когда мы достроим вот эту больничку, на вертолетике слетаем», – ответил Собянин, передает РИА «Новости».

«Вообще Коммунарку посмотрим», – добавил Путин.

Мэр российской столицы отметил, что за две недели 40% строительства новой больницы было выполнено.

«Через три недели, скорее всего, мы ее уже введем», – сказал он, отметив, что «это огромная больница».

Собянин подчеркнул, что половина коек являются реанимационными – 260 из 500.

«Насыщение оборудованием огромное. Просто сейчас «сараи» строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать», – считает он.

Напомним, во вторник Собянин проверил ход строительства инфекционной больницы в Новой Москве. По его словам, работы выполнены на 40%, в ближайшее время возведение будет завершено.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. На 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Крашенинников выступил против закрепления в Конституции понятия о браке

22.03 / Узбекистан решил закрыть границу

06.02 / Минэкономики Омской области открыло горячую линию по снюсам

11.02 / Таиланд выплатит 140 тысяч долларов семье детей, погибших при столкновении катеров

25.02 / Зеленский предложил компании Ахметова приватизировать неприбыльные шахты

27.02 / Беларусь поддерживает “реальную” интеграцию с Россией – Лукашенко

20.02 / США осудили «кибератаку» РФ на Грузию

03.02 / Разумков заявил, что Брагаря не могут лишить мандата без его личного заявления

07.02 / Героиня статьи о героиновой зависимости на сайте «Батенька» получила год и восемь месяцев колонии

06.02 / Лидер демократов призвал к пересчету голосов в Айове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска