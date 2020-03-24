В РФ могут использовать косметику для дезинфекции

24.03.2020, 20:30, Разное

Роспотребнадзор проработает возможность применения любых средств с содержанием спирта для проведения дезинфекции в условиях пневмонии. В их число входит и косметика.

Также сотрудники ведомства с Фондом соцстрахования, Минздравом и субъектами страны должны обсудить вопрос переоборудования реабилитационных центров и пансионатов, их могут применять в качестве пунктов для изоляции и лечения пациентов. Региональным властям члены штаба посоветовали принимать во внимание при распределении медицинских масок первоочередно обеспечивать ими врачей и сотрудников, которым приходится контактировать с заболевшими людьми.

От Минтруда требуется предложить варианты по приостановке санаторно-курортного лечения отдельных групп населения в текущем году. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Ольга Башкетова поставила личную подпись под документом, по которому закрывается плановая госпитализация в стационарных учреждениях северной столицы, а также курортное лечение, плановая вакцинация и диспансеризация.

Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в беседе с Владимиром Путиным, что отечественные предприятия к началу второго месяца весны способны увеличить выработку средств для дезинфекции рук в три раза. Президент 24 марта посетил больницу в Коммунарке, где главврач рассказал о надобности готовиться к итальянскому сценарию развития коронавируса.