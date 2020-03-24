 

У Ксении Бородиной возобновились панические атаки

24.03.2020, 20:30, Разное

Известная телеведущая Ксения Бородина вновь столкнулась с приступом панической атаки. В этом году это уже второй раз, когда её беспокоят симптомы.
Известная телеведущая Ксения Бородина вновь столкнулась с приступом панической атаки. В этом году это уже второй раз, когда её беспокоят симптомы. Первое внезапное чувство тревоги с сильным сердцебиением, головокружением и другими признаками произошел в январе во время отдыха семьи в Таиланде.

Медики считают, что состояние связано со стрессовыми для организма ситуациями. Чаще всего оно проходит достаточно быстро, но в любом случае поклонники советуют Бородиной обратиться за помощью к врачам. Часто повторяющиеся приступы могут привести к различным фобиям, например, клаустрофобии — боязни ограниченного пространства. По мнению ведущей, ей тяжело дается необходимость соблюдать правила самоизоляции в период карантина, пугают и события в мире из-за COVID-19. В таком положении семья оказалась после поездки во Францию, где в компании близких друзей отмечался день рождения Ксении Бородиной. Несмотря на опасность инфицирования, они не отменили поездку, только не взяли с собой детей.

Вынужденное заточение проходит в домашних развлечениях, но для человека, который привык к активной профессиональной деятельности и постоянным светским мероприятиям, это кажется утомительным. Особого сочувствия сообщение Бородиной у поклонников не вызвало. Они посоветовали не смотреть телевизор, больше внимания уделять детям и терпеливо ждать. В такой ситуации сейчас оказались многие.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Стоматологи дали советы по устранению кровоточивости десен

19.03 / Личное: Спасайте ваши деньги лучше!

21.03 / “Древний обряд”: дети Галкина умилили народ “изгнанием” коронавируса

05.02 / Скандалы: «Эта власть на поводке»

24.03 / В РФ представлен бюджетный смартфон Oppo A31

17.03 / Hyundai выплатит кредиты за уволенных из-за коронавирусов клиентов в США

27.02 / Мнение: Реклама хип-хопа?

23.02 / Назван ТОП-10 лучших подержанных электромобилей

18.03 / Гарик Сукачев изменил текст песни «Моя бабушка курит трубку» в связи с коронавирусом

21.02 / Медики рассказали, кому нельзя есть блины на масленицу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска