У Ксении Бородиной возобновились панические атаки

24.03.2020, 20:30, Разное

Известная телеведущая Ксения Бородина вновь столкнулась с приступом панической атаки. В этом году это уже второй раз, когда её беспокоят симптомы.

Известная телеведущая Ксения Бородина вновь столкнулась с приступом панической атаки. В этом году это уже второй раз, когда её беспокоят симптомы. Первое внезапное чувство тревоги с сильным сердцебиением, головокружением и другими признаками произошел в январе во время отдыха семьи в Таиланде.

Медики считают, что состояние связано со стрессовыми для организма ситуациями. Чаще всего оно проходит достаточно быстро, но в любом случае поклонники советуют Бородиной обратиться за помощью к врачам. Часто повторяющиеся приступы могут привести к различным фобиям, например, клаустрофобии — боязни ограниченного пространства. По мнению ведущей, ей тяжело дается необходимость соблюдать правила самоизоляции в период карантина, пугают и события в мире из-за COVID-19. В таком положении семья оказалась после поездки во Францию, где в компании близких друзей отмечался день рождения Ксении Бородиной. Несмотря на опасность инфицирования, они не отменили поездку, только не взяли с собой детей.

Вынужденное заточение проходит в домашних развлечениях, но для человека, который привык к активной профессиональной деятельности и постоянным светским мероприятиям, это кажется утомительным. Особого сочувствия сообщение Бородиной у поклонников не вызвало. Они посоветовали не смотреть телевизор, больше внимания уделять детям и терпеливо ждать. В такой ситуации сейчас оказались многие.