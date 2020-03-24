Владимир Путин в защитном костюме посетил больницу для зараженных коронавирусом

24.03.2020, 20:30, Разное

Во вторник, 24 марта, вечером 67-летний президент России Владимир Путин по личной инициативе приехал с визитом в инфекционную больницу №40, расположенную в Коммунарке, одном из отдаленных районов Новой Москвы. Там последние пару недель проходят лечение пациенты с диагнозом “коронавирус”, а также проводят время на карантине те, кто недавно вернулся из-за границы. Глава государства пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко, оценил уровень оснащения медучреждения, пройдясь по “чистой” зоне, а также осмотрел строительную площадку неподалеку от этой больницы – там сейчас оперативно возводится новый госпиталь специально для зараженных новым вирусом.

Помимо этого Путин посетил отделение интенсивной терапии, где находятся пациенты. Для этого он снял с себя олимпийку Asics с эмблемой клуба “Sambo-70” и переоделся в ярко-желтый защитный костюм (процесс многим напомнил недавнее видео, как Ким Кардашьян надевала латексный костюм во время Недели моды, а сам комбинезон – “антикоронавирусный” наряд Наоми Кэмпбелл) с капюшоном, надел респираторную маску, резиновые перчатки и сапоги с бахилами до колена. Вот что рассказал один из пациентов о встрече с главой страны:

Они зашли: Денис Николаевич (главврач), Владимир Владимирович и еще, наверное, два человека (скорее всего, замы главврача), ФСОшников не было. Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. Экипирован был, как все здесь, только цвет комбинезона другой – желтый.

Владимир Путин

Интернет-пользователи тоже отметили нестандартный выбор цвета защитного костюма и оставили сотни комментариев к эпичному снимку:

– Когда узнал, что вирус не платит налоги.

– Когда ты самый модный на вечеринке.

– Наш цыпленок!

– На утенка похож)

– Звездные войны по-русски.

– Все равно двойника запустили.

– Русская версия Breaking Bad.

А некоторые оценили риски, на которые пошел президент, и вспомнили недавний указ мэра Москвы Сергея Собянина, который гласит, что людям пенсионного возраста нужно соблюдать карантин:

Вообще-то людям старше 65 лет велели сидеть дома…

После общения с пациентами Владимир Путин поблагодарил главврача за работу:

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства,

– отметил президент.

По данным на 24 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, в том числе 290 в столице. Сегодня же московские власти сообщили о выписке 70 пациентов из больницы в той самой Коммунарке.