 

Турцию заподозрили в намерении вторгнуться в Сирию на фоне пандемии

24.03.2020, 20:30, Новости дня

Турция может начать новое вторжение в Сирию на фоне пандемии коронавируса, чтобы отвлечь местные СМИ от этой темы, пишут израильские СМИ.

Руководство Турции процветает на кризисах, в последние несколько лет правительство Анкары почти каждый месяц придумывало новый кризис, в том числе в отношениях с США, пишет Jerusalem Post.

«Теперь, возможно, Анкара нацеливается на новый кризис в Сирии, чтобы отвлечься от пандемии коронавируса у себя дома», – пишет издание.

При этом утверждается, что это Турция может попытаться вытолкнуть из оставшейся части Сирии США, чтобы самостоятельно использовать нефтяные доходы «на восстановление САР».

Отмечается, что сейчас Турция может с помощью этой операции отвлечь местные СМИ во время коронавирусного кризиса и напомнить жителям страны, что они борются с «террористами» в Восточной Сирии.

Между тем, в Сирии сейчас не ведутся боевые действия – этого удалось достичь благодаря соглашению РФ и Турции по Идлибу.

Накануне сообщалось, что в Турции 1,2 тыс. заболевших коронавирусом, 30 человек умерли.



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