Турцию заподозрили в намерении вторгнуться в Сирию на фоне пандемии
24.03.2020, 20:30, Новости дня
Турция может начать новое вторжение в Сирию на фоне пандемии коронавируса, чтобы отвлечь местные СМИ от этой темы, пишут израильские СМИ.
Руководство Турции процветает на кризисах, в последние несколько лет правительство Анкары почти каждый месяц придумывало новый кризис, в том числе в отношениях с США, пишет Jerusalem Post.
«Теперь, возможно, Анкара нацеливается на новый кризис в Сирии, чтобы отвлечься от пандемии коронавируса у себя дома», – пишет издание.
При этом утверждается, что это Турция может попытаться вытолкнуть из оставшейся части Сирии США, чтобы самостоятельно использовать нефтяные доходы «на восстановление САР».
Отмечается, что сейчас Турция может с помощью этой операции отвлечь местные СМИ во время коронавирусного кризиса и напомнить жителям страны, что они борются с «террористами» в Восточной Сирии.
Между тем, в Сирии сейчас не ведутся боевые действия – этого удалось достичь благодаря соглашению РФ и Турции по Идлибу.
Накануне сообщалось, что в Турции 1,2 тыс. заболевших коронавирусом, 30 человек умерли.
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