В Омске в горящем мусоре обнаружили двоих погибших

24.03.2020, 20:30, Разное

В Омске в куче мусора объятого пламенем было найдено два трупа. Возгорание произошло на одной из главных улиц города.

Обитатели улицы Красный Путь в Омске около трех часов ночи заметили пламя. На место инцидента были вызваны спасатели. На вызов приехали пожарные и увидели, что на площадке горел мусор. Они начали тушить возгорание, площадь которого была 120 квадратных метров.

В процессе работы было найдено два трупа мужчин. Определяются личности и причины смерти.