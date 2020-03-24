 

В Омске в горящем мусоре обнаружили двоих погибших

24.03.2020, 20:30, Разное

В Омске в куче мусора объятого пламенем было найдено два трупа. Возгорание произошло на одной из главных улиц города.
Обитатели улицы Красный Путь в Омске около трех часов ночи заметили пламя. На место инцидента были вызваны спасатели. На вызов приехали пожарные и увидели, что на площадке горел мусор. Они начали тушить возгорание, площадь которого была 120 квадратных метров.

В процессе работы было найдено два трупа мужчин. Определяются личности и причины смерти.



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