Риналь Мухаметов: “Меня по жизни спасает вера в чудо”

24.03.2020, 20:30, Разное

Мы встречаемся с Риналем в “Гоголь-центре” – месте, где за несколько дней до этого проходила специальная съемка, в которой участвовал он сам, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников и оперный певец Дмитрий Корчак. Повод – их участие в благотворительном концерте Viva la Vita, который должен был состояться в Большом театре 6 апреля. О том, что из-за ухудшившейся международной обстановки и повсеместной домашней изоляции это событие придется перенести на неопределенный срок, стало известно уже после нашего разговора. Который, впрочем, касался не только грядущего концерта, но и нового периода в жизни Риналя, его взглядов на благотворительность и на воспитание дочери – маленькой Эвии, которую он растит вместе с супругой Сюзанной.

Риналь, поздравляю тебя с новым “званием”! Расскажи, как ты стал попечителем фонда “Подари жизнь”?

Ты прекрасно знаешь, что актерская среда – это сфера, где все друг друга знают. Вот и мы с Чулпан кружили на одной орбите: она тоже играет в спектаклях “Гоголь-центра”. Тем более Чулпан из Казани, я из Татарстана, я татарин, она татарка. Было очень приятно, когда она сказала, что здорово бы мне оказаться в ее команде. Мы вместе провели церемонию открытия “Игр победителей” (международные спортивные соревнования для детей и подростков, преодолевших онкологические заболевания – Ред.), в которых в том числе участвовала команда бывших подопечных фонда “Подари жизнь”. Я приезжал к детям в больницу, и потом мне предложили стать попечителем этого фонда. Это и большая ответственность и одновременно очень правильная вещь – ты действительно помогаешь нуждающимся в поддержке людям. Я правда очень рад, но и немного взволнован. А еще забавно, конечно, что со своим заиканием теперь все чаще произношу слова “попечитель фонда “Подари жизнь” с ненавистной мне буквой “п”. И потому проговариваю их особенно четко и громко (Улыбается.).

Ты уже не раз встречался с подопечными “Подари жизнь”, какие были впечатления от этих встреч?

Да, мы общались с детьми, разукрашивали вместе футболки, один раз я показывал им “Притяжение”. Поначалу было непривычно: ведь в работе над фильмом и при промо-кампании ты представляешь себя миру как “я – актер Риналь Мухаметов”, даешь множество интервью, создаешь определенный образ. Эту часть работы я, если честно, далеко не всегда люблю – в идеале мне бы хотелось заниматься своей профессией молча (Улыбается.). Но фонд – совсем другое дело, другие люди и совершенно новые эмоции от общения: в жизни этой организации каждый день происходит что-то новое, много и радостных и грустных моментов. И именно в фонде пользоваться этим маркером “я – актер Риналь Мухаметов” мне не стыдно – ведь так больше людей может прийти на какое-то мероприятие, обратить внимание на ситуацию и в итоге сделать пожертвование. Разве это не настоящее чудо? Возможно, именно поэтому Чулпан и позвала меня к себе в команду: меня по жизни спасает как раз эта вера в сказку, в то, что может случиться чудо. А фонд – то место, где оно действительно может произойти.

Риналь МухаметовНо ведь спасти, увы, можно далеко не всех, и очень часто деятельность фондов – это еще и очень тяжелая история…

В каком-то смысле я стараюсь вырабатывать иммунитет к таким вещам – в хорошем смысле слова. К тому же именно визиты к этим ребятам – которые в таком возрасте через многое прошли и повзрослели не по годам – напоминают тебе о чем-то действительно важном. Общаясь с тобой, подопечные фондов не хотят жалости или сочувствия – им нужно само общение, услышать другого человека, который им искренне интересен. Разумеется, на то, что существуют страшные и непоправимые ситуации, закрывать глаза полностью невозможно. Но, как я сказал раньше, я всегда предпочитаю надеяться на лучшее.

А как ты относишься к тому, что благотворительность в каком-то смысле стала мейнстримом. Имеет ли вообще значение, по какой причине помогает человек – из желания следовать тренду или от искреннего порыва?

Наверное, результат важнее – если мы не говорим про мошенников. Мне всегда приятно видеть, как футболисты, музыканты или актеры жертвуют большие суммы в фонды – это здорово, таким образом они дают отличный пример своим поклонникам и всем нам. И, возможно, это прозвучит странно, но: у меня могут опуститься руки, если я узнаю, что какой-нибудь депутат наворовал средства, однако если он при этом сделал пожертвование и помог человеку, которому это было действительно нужно, я, наверное, буду по-другому относиться к этой ситуации. Получается, что мне важнее именно факт спасенной жизни, то самое чудо.

На концерт Viva la Vita у тебя уже определена роль?

От этого вечера я жду ощущения карнавала, потому что помогать детям можно и нужно громко и с размахом. Мы с Чулпан – ведущие мероприятия. И пока я точно не знаю, как это будет, но точно придумаю себе какую-нибудь роль, мне всегда хочется привнести в процесс что-нибудь эдакое (Улыбается.). В любом случае, уверен, все получится лучше некуда: с потрясающей командой в лице Кирилла Семеновича, хореографа Юрия Посохова, оперного исполнителя Дмитрия Корчака и других талантливых людей по-другому просто не может быть.

Участники концерта Viva la Vita – Кирилл Серебренников, Дмитрий Корчак, Чулпан Хаматова и Риналь Мухаметов

У твоего мастера Кирилла Серебренникова сейчас и выпуск спектакля “Декамерон”, и пост-продакшн фильма “Петровы в гриппе”. Как думаешь, почему он, несмотря на такой плотный график, сразу согласился принять участие в концерте?

Просто есть такие предложения, на которые ты не можешь сказать “нет”. Если ты имеешь какой-то вес и влияние в мире искусства, то нужно обязательно этим пользоваться. Мне кажется, люди чувствующие, люди, которые чутко воспринимают все события в жизни, не смогут пройти мимо возможности помочь. А мой мастер именно такой.

Что сегодня в жизни, помимо фонда и желания помогать, подстегивает двигаться дальше тебя самого?

В какой-то степени у меня сейчас происходит переоценка ценностей, такой переходный этап. Я чувствую происходящие внутри меня перемены, по-новому смотрю на многие вещи. В этот период очень успокаивают рутинные занятия: я стал больше заниматься спортом, читать, вплотную занялся изучением английского языка. В голове еще постоянно крутится мысль о создании какой-то институции, чтобы помочь людям с заиканием – тем, с чем я сам имею дело с раннего детства. Школа не школа – я пока не до конца оформил эту идею, но явно вижу запрос на такое место. Мне постоянно пишут люди, спрашивают про логопедов, врачей, задают вопрос “как вылечиться?”. А ведь зачастую до конца вылечиться от этого нельзя – это в какой-то степени борьба длиною в жизнь.

Очень жаль, что на подобные инициативы далеко не всегда хватает времени. Постоянно находясь в обойме – в театре ли, в кино – ты выплескиваешь наружу энергию и не успеваешь восполнить ресурсы заново. А ведь в том же Голливуде у актеров есть на это время: снялся ты в кино, оно начинает постепенно выходить, а ты в это время проводишь работу над собой, перезагружаешься. У нас же всем хочется постоянно находиться в потоке – иначе забудут, не позовут. Я не очень разделяю такой подход и сейчас нахожусь в поиске чего-то нового. Можно сказать, что фонд “Подари жизнь” появился в очень правильный промежуток моей жизни – как повод проявить себя и задуматься о многих вещах. И для меня эта история совсем не про хайп. Я, возможно, многое в этой жизни делал неправильно, но в решении поучаствовать в такой инициативе уверен на все 100 процентов.

То есть эта сфера твоей жизни как раз ресурс восполняет?

На то, чтобы помочь детям или просто побудить людей на добрые поступки, конечно, требуется огромное количество энергии. Но если хоть раз прийти на мероприятия фонда и понаблюдать за детьми, то можно почувствовать самый искренний фидбэк и получить огромное количество энергии. Я не раз приходил на игры победителей с Эвией, и там не было ни одного ребенка, который бы не улыбнулся дочке. Все дружелюбные, открытые – нет зажатости, которую можно встретить на детской площадке или в саду. Единственный допинг, который может быть на таких играх, – переизбыток любви, которую излучают окружающие. Рядом с этими детьми ты словно лечишься сам.

Здорово, что твоя дочь благодаря таким событиям видит совсем другой мир.

Эвия вообще в этом плане довольно самостоятельная. Понятно, что мы с Сюзанной ее, как родители, направляем, но она по-своему воспринимает многие вещи и сама делает выводы. Если чувствует доброе к себе отношение, то всегда сделает шаг навстречу.

Риналь со своей дочкой Эвией

Чулпан Хаматова как-то сказала, что все, что она делает в жизни, она делает для своих детей – для их будущего, работает на этот результат. Тебя посещают подобные мысли?

Конечно, думая о будущем, я держу в голове “не хочется, чтобы мне потом было стыдно перед моим ребенком”. Ведь потом, когда Эвия подрастет, разговоры о том, что я согласился на какой-то проект, потому что хотел купить квартиру или оплатить ей учебу, потеряют свой смысл. Хотя бы потому, что я уверен, что мой ребенок не будет ни в чем нуждаться и так: Эвия талантливая, умная, она, безусловно, добьется успеха в этой жизни – в любой сфере. О ней я не беспокоюсь. Себя же самого мотивирую такими мыслями: о хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь. Почему-то мы привыкли рассказывать о благотворительных инициативах несколько стыдливо и шепотом. Я же думаю, что нам пора начать попросту кричать об этом. Особенно – в такое непростое время.