Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили усилия по борьбе с коронавирусом

24.03.2020, 20:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник побеседовали по телефону, обсудив усилия по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые их странами, сообщил Белый дом.

Президент Трамп подчеркнул, что намерен задействовать весь потенциал правительства США и сотрудничать с другими мировыми лидерами, чтобы спасти как можно больше жизней и восстановить экономический рост.

Южная Корея, ранее являвшаяся одним из главных очагов заболевания, продолжает демонстрировать прогресс. Во вторник в стране было зафиксировано 76 новых случаев. Это уже 13-й день подряд, когда число случаев заражения ниже 100.