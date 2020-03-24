ЮАР готовится к трехнедельной изоляции в связи с коронавирусом

24.03.2020, 20:26, Новости дня

Трехнедельный режим изоляции в Южно-Африканской Республике может стать самым серьезным испытанием для страны за несколько десятилетий, предупредил президент ЮАР, объявляя об этой жесткой мере вечером в понедельник.

Во вторник высокопоставленные представители южноафриканских властей поспешили дать разъяснения по поводу этого решения и доказать необходимость столь решительных мер на фоне резкого роста числа случаев заражения новым коронавирусом.

Как рассказал министр здравоохранения Звели Мкхизе, за последние сутки было зафиксировано более 100 новых случаев, причем двум пациентам потребовалась интенсивная терапия.

Поэтому режим изоляции, вступающий в силу вечером во вторник, действительно необходим, подчеркнул Мкхизе.

«Наша стратегия – смягчить кривую, – пояснил он. – Иными словами, мы постараемся растянуть процесс, чтобы заражалось как можно меньше людей, рост не был таким стремительным и система здравоохранения не оказалась перегружена. Для этого необходимо принять ряд решений, которые значительно упростят управление ситуацией и усложнят распространение болезни».

По оценкам органов здравоохранения, если не взять ситуацию под контроль, вирусом могут заразиться сотни тысяч жителей ЮАР. Между тем в стране уже широко распространена ВИЧ-инфекция, а значит, многие жители обладают ослабленным иммунитетом.

Правительство также привлекает армию для обеспечения соблюдения режима изоляции. В понедельник, когда было объявлено о новых мерах, на улицах крупнейшего города страны, Йоханнесбурга, уже появились военные.

Нарушителям режима изоляции грозит штраф или лишение свободы сроком один месяц. Однако власти заверяют паникующих жителей, что заведения первой необходимости, такие как аптеки, лаборатории, банки, финансовые организации, супермаркеты и автозаправки, продолжат работать, как и медицинские учреждения.

По словам Мкхизе, самое эффективное средство в данной ситуации – терпение.

«Не нужно пугаться, видя увеличение числа случаев, – отметил он. – Но эти меры, если мы все будем работать сообща, могут изменить тенденцию. Но это произойдет не завтра и не на следующей неделе. Если будут изменения, то потребуется примерно пара недель, прежде чем мы их заметим».

Министр также объявил об отмене празднования Страстной пятницы и Пасхи, которые в стране обычно отмечают с большим размахом.