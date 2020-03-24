В Италии за сутки от коронавируса умерло почти 750 человек

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24.03.2020, 20:25, Новости дня

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 743 человека, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Таким образом, общее число погибших на вечер 24 марта составляет 6820 человек.

У более 54 тыс. пациентов болезнь в активной фазе, 8326 – выписаны из больниц после выздоровления. Общее количество подтвержденных случаев, включая выздоровевших и умерших, составляет 69 176 человек (+5249 по сравнению со вчерашним днем).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 390 тыс., умерло более 17 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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