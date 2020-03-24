Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек – Университет Джона Хопкинса

24.03.2020, 20:25, Новости дня

К 19.30 24 марта общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире выросло до 407 485, свидетельствуют данные на сайте Университета Джона Хопкинса (Мэриленд, США), отслеживающего распространение COVID-19.

По последней информации, жертвами пандемии стали 18 227 человек. Выздоровели на данный момент 104 234 человека (73 тыс. из них приходятся на Китай).

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Китае (81 591), Италии (69 176), США (49 768), Испании (39 676), Германии (31 991), Иране (24 811) и Франции (20 149).

По количеству жертв лидируют Италия (6820), Китай (3281), Испания (2800) и Иран (1934).

Накануне директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что пандемия ускоряется. “С момента первого зарегистрированного случая прошло 67 дней, прежде чем были зарегистрированы первые 100 тыс. пациентов, 11 дней – для вторых 100 тыс. пациентов и всего четыре дня – для третьих 100 тыс. случаев”, – заявлял он 23 марта.

Таким образом, четвертые 100 тыс. пациентов зарегистрированы менее чем за трое суток.