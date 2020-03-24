Аваков: Чрезвычайное положение сейчас не нужно

24.03.2020, 20:25, Новости дня

В Украине на данном этапе для борьбы с коронавирусом не нужно вводить режим чрезвычайного положения. Такое мнение 24 марта в комментарии “Украинской правде” выразил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Авков считает, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.

“Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах… Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой”, – сказал он.

На введении чрезвычайного положения в Украине настаивал министр здравоохранения Илья Емец. 24 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент оснований для введения чрезвычайного положения в Украине нет.

В соответствии с законом “О правовом режиме чрезвычайного положения”, ЧП вводится в действие указом президента на основании предложения Совета нацбезопасности и обороны Украины или Кабинета Министров (в случае пандемии предложение о введении ЧП должен подавать именно Кабмин). В течение двух дней после этого решение о введении ЧП должна утвердить Верховная Рада.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры). Предаварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, три человека умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.