Обвал цен на нефть усиливает давление на саудовскую экономику, пострадавшую от вируса

24.03.2020, 20:24, Разное

Анудж Чопра

AFP

18 марта 2020

Экономика Саудовской Аравии готовится к худшему в условиях пандемии коронавируса и падающих цен на нефть. (Фото AFP/Файез Нурэлдин)

Рияд (AFP) – От пустых гостиниц до закрытых салонов красоты – зависящая от нефти Саудовская Аравия готовится к созданному коронавирусом экономическому кризису в добавление к возможным мерам жесткой экономии, так как цены на нефть перешли в свободное падение.

Ожидаются огромные убытки после того, как крупнейшая экономика арабского мира закрыла кинотеатры, торговые центры и рестораны, остановила авиаперелеты, приостановила круглогодичное малое паломничество и заблокировала восточный регион Катиф – где проживает около 500 000 человек – в попытке сдержать смертельный вирус.

Ведущий экспортер сырой нефти также сталкивается с падающими ценами на нефть, которые понизились до менее 30 долларов за баррель на этой неделе впервые за четыре года, в дополнение к падающему спросу и ценовой войне с Россией.

Шок от этого истощающего ликвидность коктейля событий повлек за собой меры жесткой экономии, которые, вероятно, поставят под угрозу грандиозные проекты диверсификации.

К этой череде событий добавляются недавние аресты брата и племянника короля Салмана, что вызвало предположения о политической нестабильности на фоне публичного молчания правительства касательно королевской чистки.

“Это время кризиса”, – сказал один сотрудник саудовского правительства, объяснив то, почему он начал переводить часть своей зарплаты в доллары США и золотые монеты.

“Все непредсказуемо, и мы должны быть готовы к худшему”.

Центральный банк проигнорировал опасения, что падающие цены на нефть оказывают давление на валюту королевства, которая в течение десятилетий привязана к доллару США.

Ювелир в Рияде рассказал агентству AFP, что он ответил на ряд запросов перевести “значительные суммы наличности” в золотые слитки и монеты.

Сокращение расходов

Многие госслужащие опасаются, что грядут сокращения государственных пособий, несмотря на рост стоимости жизни.

Некоторые саудовцы беспокоятся, что набор сотрудников в государственном и частном секторах будет заморожен, в то время как безработица уже высокая.

Тем временем саудовские студенты обеспокоены, что под удар попадут государственные дотации для учебы за границей.

Министерство финансов проинструктировало госорганы представить предложения по урезанию расходов в этом году на 20-30 процентов, написала в аналитической записке консалтинговая компания Nasser Saidi and Associates.

“Это наверняка примет форму отложенных проектов и задержек в предоставлении контрактов” помимо других мер экономии, сказано в записке.

Королевство теперь готовится к бюджетным сценариям, по которым цены на нефть могут упасть до уровня 12-20 долларов за баррель, согласно Energy Intelligence Group.

“Общественное доверие зависит от расходов правительства и от настроения в отношении нефти – и оба они снизились”, – сказал консультант, консультирующий саудовское министерство по крупному проекту.

“Мы не знаем, сохраним ли мы завтра свою работу”.

Когда-то свободно расходовавшая финансовые средства главная страна в ОПЕК дала указания саудовским министерствам, чтобы они отчитывались за “каждый пенни”, который они тратят, добавил консультант. Саудовские власти не ответили на запросы о комментарии.

Несколько гостиниц в Рияде – многие из них пустые в условиях сокращения числа туристов – были вынуждены отправить свой персонал в неоплачиваемый отпуск.

Но, обеспечив им некоторую поддержку, министерство здравоохранения зарезервировало множество гостиниц в Рияде для изоляции людей после паники в связи с коронавирусом, согласно нескольким сотрудникам и гостям, которым пришлось освободить помещения по первому требованию.

“Выживание самых приспособленных”

Обвал нефти последовал за решением этой страны-экспортера увеличить производство с апреля месяца и предложить самое большое понижение цены за два десятилетия в ответ на отказ РФ сократить поставки, в то время как вирус ослабляет спрос.

Саудовская Аравия проигнорировала критику, что это решение может обанкротить ее нефтедобывающих соперников, дав понять, что она больше не желает играть роль “компенсирующего производителя”, который несет бремя стабилизации рынков.

“Времена, когда Саудовская Аравия поглощала удары нефтяного рынка в интересах мировой экономики и других производителей, вероятно, прошли”, – сказал саудовский эксперт и автор Али Шихаби.

“Энергетическая игра… теперь является выживанием самых приспособленных”.

Богатое королевство с финансовыми резервами около 500 миллиардов долларов напомнило, что оно является производителем нефти с ультра-низкими издержками и сможет выдержать низкие цены в течение нескольких лет.

Но у Рияда был бюджетный дефицит каждый год с момента последнего падения цен на нефть в 2014 году. Он взял взаймы более чем 100 миллиардов долларов и использовал свои резервы, чтобы покрыть дефицит.

Многомиллиардные проекты наследного принца Мохаммеда бин Салмана, чтобы избавить экономику от нефтяной зависимости, остаются уязвимыми, и Саудовской Аравии нужна цена на сырую нефть примерно в 80 долларов за баррель, чтобы ликвидировать дефицит ее бюджета.

С ростом экономических проблем усиливаются опасения нестабильности в связи с арестом королевских принцев Ахмеда бин Абдулазиза аль-Сауда и Мохаммеда бин Найефа. Один источник, близкий к королевскому двору, отверг такое беспокойство и сказал, что аресты должны стать жестким предупреждением внутри королевской семьи не выступать против наследного принца.

И все же “угроза принцу Мохаммеду идет не от его королевских соперников”, – сказала Кристин Дайван из Института стран Персидского залива в Вашингтоне.

“Она связана с резким падением доходов от нефти, и вместе с этим – его амбициозных экономических планов”.