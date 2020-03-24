В «Яндекс.Такси» приняли меры для защиты от коронавируса
24.03.2020, 20:24, Новости дня
В Москве организованы пункты дезинфекции автомобилей.
В компании «Яндекс.Такси» усилили меры предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, были организованы специальные пункты дезинфекции автомобилей.
Всем водителям сервиса «Яндекс.Такси» еще в первых числах марта была разослана памятка о тех мерах предосторожности, которые следует принимать. В частности, в них говорится о необходимости проветривания салона, использования дезинфицирующих средств и соблюдения гигиены.
Специально для водителей также была организована самодиагностика на точках телемедицинского контроля. Все точки были отмечены в водительском приложении, чтобы было легко найти самую удобную. При малейшем ухудшении здоровья водителям рекомендует сразу же обратиться к медикам.
О соответствующих мерах предосторожности были уведомлены все таксопарки и партнеры.
Пользователям сервиса было рекомендовано пользоваться безналичной оплатой, так как это значительно снижает вероятность передачи инфекции.
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