 

В «Яндекс.Такси» приняли меры для защиты от коронавируса

24.03.2020, 20:24, Новости дня

В Москве организованы пункты дезинфекции автомобилей.

В компании «Яндекс.Такси» усилили меры предосторожности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, были организованы специальные пункты дезинфекции автомобилей.

Всем водителям сервиса «Яндекс.Такси» еще в первых числах марта была разослана памятка о тех мерах предосторожности, которые следует принимать. В частности, в них говорится о необходимости проветривания салона, использования дезинфицирующих средств и соблюдения гигиены.

Специально для водителей также была организована самодиагностика на точках телемедицинского контроля. Все точки были отмечены в водительском приложении, чтобы было легко найти самую удобную. При малейшем ухудшении здоровья водителям рекомендует сразу же обратиться к медикам.

О соответствующих мерах предосторожности были уведомлены все таксопарки и партнеры.

Пользователям сервиса было рекомендовано пользоваться безналичной оплатой, так как это значительно снижает вероятность передачи инфекции.



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