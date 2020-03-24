Мэр Тамбова застряла во Вьетнаме из-за карантина

24.03.2020, 20:24, Новости дня

В самое трудное для страны и жителей Тамбова время они остались без главы Наталии Макаревич, которая вместе с дочерью улетела на отдых во Вьетнам, да так и осталась.

Глава администрации Тамбова Наталия Макаревич фактически «обезглавила» свой родной город. Несколько дней о ней ничего не было слышно, и только сегодня мэр прервала молчание. Из опубликованного поста в Facebook, стало ясно, куда пропала глава города. Макаревич призналась, что застряла во Вьетнаме, куда вылетела отдыхать с дочерью еще 16 марта. И вот теперь они попали под карантин. Как сообщает сегодня портал «ПроТамбов», Макаревич никак не могла отложить эту поездку, так как большой объем работы лишал ее возможность общаться с дочерью дома, в Тамбове. А вот во Вьетнаме, да еще и на карантине – сколько угодно.

Примечательно, что свое обращение, начавшееся словами «дорогие мои тамбовчане», где глава Тамбова объясняет, что вылетела 16 марта, когда еще не было никаких ограничений, но сейчас предпринимает попытки вернуться досрочно, она ограничила для всех, публикация доступна только «френдам».

Конечно же, законный отпуск – это святое, но для человеке, отвечающего на жизнь целого города, странно слышать отговорки, что вылетела, когда не было никаких ограничений. И это на фоне того, что правительство России разрабатывает ряд мер по борьбе с коронавирусом, создается специальный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, сам глава кабинета министров пытается успокоить россиян, что в случае эпидемии и всевозможных рисков защитит их от финансовой неопределенности. А россияне уже вовсю ринулись опустошать прилавки магазинов, запасаясь гречкой и туалетной бумагой. И вряд ли Тамбов был исключением. Так что сомнительно, что мэр не знала о тревожной ситуации в стране, области и городе.

Но самое парадоксальное, так это то, что Тамбовская городская дума запланировала завтра рассмотреть о выплате очередных премий трем депутатам гордумы, работающим на постоянной основе, председателям Контрольно-Счётной палаты города и городской Избирательной комиссии и, конечно же, главе Тамбова Наталии Макаревич. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей, отмечает издание.