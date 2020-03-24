Динамика коронавируса на 24 марта: Собянин заявил, что пора готовиться к проблемам

24.03.2020, 20:24, Новости дня

В России насчитывается 495 заболевших COVID-19 в 14 регионах.

По официальным данным, на 24 марта в России заражено коронавирусом 495 человек в 14 регионах. За сутки добавилось 57 инфицированных, больных стало больше на 13% по сравнению с предыдущим днем. Это меньше, чем в предыдущие сутки, когда заразился 71 человек (около 19%). Смертельных случаев нет, поправились 22 человека (пять новых выздоровлений за сутки).

В Москве насчитывается 290 заболевших, за сутки в городе зафиксировано 28 новых случаев. Мэр Собянин отметил, что около 500 человек в столице находятся под подозрением в наличии инфекции.

В Санкт-Петербурге насчитывается 5 новых случаев заражения. По другим регионам статистика следующая: Воронежская область – 4 случая, Свердловская область – 4 случая, Башкирия – 3 случая , Липецкая область – 2 случая, Орловская область – 2 случая , Ленинградская область – 2 случая, Приморский край – 2 случая , Калужская область – 1 случай, Чечня – 1 случай, Волгоградская область – 1 случая, Татарстан – 1 случай, Самарская область – 1 случай.

В мире к 24 марта заражены более 384 тысяч человек. За сутки добавилось более 43 тысяч случаев, рост заболеваемости составил 12,7%. Ситуация ухудшается, это намного больше, чем сутки назад, когда было зафиксировано около 30 тысяч новых случаев (рост на 9,8%). По данным ВОЗ, 85% отмеченных за сутки новых случаев коронавируса приходится на США и Европу.

От COVID-19 скончались свыше 16500 человек, новых смертей за сутки насчитывается более 1800. Это больше, чем сутки назад, когда скончались около 1600 зараженных.

Выздоровели свыше 102400 человек, за сутки их стало примерно на 3400 больше. Днем ранее излечились около 3100 человек.

Китай по-прежнему на первом месте по числу зараженных (81405 человек). Однако рост заболеваемости там практически прекратился, КНР стремительно догоняет Италия, где уже 63927 заболевших и 6077 скончавшихся (смертность 9,5%). На третье место, обогнав Испанию вышли США – 46158 случаев, 583 умерших. В Испании 35136 зараженных, 2311 жертв, в Германии 29056 зараженных, 123 жертвы.

Владимир Путин 24 марта провел совещание по проблеме распространения COVID-19. В совещании участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный санитарный врач Анна Попова.

Собянин заявил, что регионам нужно готовиться к проблемам в связи с коронавирусом. Градоначальник отметил, что заболевших COVID-19 на самом деле больше, чем известно местным властям, так как «объем тестирования очень низкий».

В ходе встречи Собянин заявил о необходимости распространить требование пожилым людям оставаться дома на другие регионы с высокой динамикой заболеваемости коронавирусом.

После совещания Владимир Путин в защитном костюме посетил больницу №40 в Коммунарке, куда госпитализируют больных с признаками COVID-19.

Президент побеседовал с главврачом больницы Денисом Проценко, который считает, что стране нужно готовиться, в том числе, к развитию ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.

«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария – азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий – когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск. Если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или по корейскому пути и все это оборвется (прекратится) в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные», – заявил медик.

Число заболевших знаменитостей, возможно, пополнил Лев Лещенко. Вместе с женой его госпитализировали в больницу Коммунарки с пневмонией и подозрением на коронавирус. Также 24 марта оказалось, что во Вьетнаме застряла мэр Тамбова – чиновница не может вылететь на родину.

Во вторник также стало известно, что Токио и Международный олимпийский комитет предварительно договорились о переносе Игр-2020.