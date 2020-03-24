Депутаты задумали штрафовать россиян на 2 млн и сажать на 7 лет за нарушение карантина

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24.03.2020, 20:24, Новости дня

Народные избранники хотят рассмотреть и принять ужесточение поправок в оперативном порядке.

Сегодня депутаты Госдумы обсуждали наказание за нарушение россиянами карантина. И, стоит отметить, настроены были решительно и жестко. Народные избранники предлагают штрафовать нарушителей штрафом до 2 миллионов рублей. Есть и более тяжелая кара для нарушивших карантин – лишение свободы до семи лет.

Как сообщает «Коммерсант», поправки были инициированы спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатом Павлом Крашенинниковым, который возглавляет профильный комитет. На сайте Госдумы подробно описывается степень нарушения и следующего за него наказания. Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой массовое заболевание или отравление, но по неосторожности человека, в качестве наказания предусмотрен штраф от половины до одного миллиона рублей. Также наказанием в таких случаях может стать штраф в размере трехгодичной (или пятилетней) зарплаты. Помимо этого нарушитель может лишиться права занимать свою должность в течение нескольких лет (от 1 до 3-х). Не исключено и наказание в виде лишения свободы на такой же срок.

А вот в случае если нарушение карантина привело к смерти, то в два раза вырастает сумма штрафа (до 2 миллионов рублей). В случае же гибели двух и более человек нарушитель может сесть на более длительный срок. В документе речь идет о семи годах.

Причем законопроект депутаты намерены рассмотреть оперативно, чтобы принять его как можно быстрее. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по ужесточению наказания за нарушение карантина.

На сегодняшний день в России отмечено 495 случаев заражения коронавирусом. Увеличение за сутки составило 57 человек. Большая часть случаев зафиксирована в Москве. Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом, на котором присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин.



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