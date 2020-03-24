 

Фанаты “Спартака” взяли шефство над ветеранами клуба

24.03.2020, 20:18, Новости дня

Во время пандемии коронавируса болельщики московского "Спартака" оказывают посильную помощь ветеранам, болельщикам и тем, кто вынужден находиться на карантине и самоизоляции. Возможно, акцию поддержат болельщики других клубов.

Болельщики "Спартака" будут покупать продуктовые пакеты и доставлять их нуждающимся, сообщает телеграм-канал //t.me/spartak_sg . Первые посылки с продуктами уже отправлены семье основателя "Спартака" Николая Петровича Старостина, вдовам Галимзяна Хусаинова и Валентина Ивакина, а также к ветеранам красно-белых Александру Пискареву, Владимиру Петрову, Николаю Киселеву, Сергею Рожкову, Сергею Ольшанскому и Александру Гребневу.

Акция будет действовать до завершения эпидемии. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев настоятельно рекомендовали гражданам, чей возраст превышает 65 лет, не покидать свои дома до 14 апреля.



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