Посещение Путиным больницы в Коммунарке сняли на мобильный телефон

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24.03.2020, 20:18, Новости дня

Одна из сотрудниц больницы в Коммунарке, где сегодня побывал Владимир Путин, сняла пребывание президента на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как президент осматривает внутренние помещения клиники в сопровождении главного врача Дениса Проценко.

Перед обходом больницы президент снял с себя олимпийку с эмблемой "Самбо-70" и переоделся в желтый защитный комбинезон, бахилы и черную маску. Путин также обработал руки антисептическим средством.

Видео с Путиным сняла женщина-врач по просьбе пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков проинструктировал женщину, как это сделать, и попросил прислать видео.

"Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", — сказал Песков.

Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в Ново-Огареве. Президент выслушал доклады, а затем решил выяснить на месте, как обстоят дела в больнице в Коммунарке.



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