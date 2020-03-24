Археологи обнаружили изображение загадочного существа

24.03.2020, 20:17, Разное

Эксперты нашли редкую керамическую плитку, где изображено мифическое существо. Открытие сделали в подвале Института искусства Курто.

Эксперты провели исследование еще одного углубления 14 века. Из некоторых данных, помещение подвала около 1,5 лет являлось помойной ямой, а в 17 столетии его перестроили под погреб. Там было обнаружено кольцо с позолотой, десертная вилка и чернильница. Самой интересной находкой выявилась керамическая плитка. На ней было изображение существо с головой человека и хвостом в виде листа дерева.

Производство происходило между 1350 и 1390 годами и это оказалась часть из 4-х плиток, созданных в поселении Пенн. Изделия, изготовленные в этом населенном пункте, часто использовали для декорирования домов. Приметно, что над залом, где сберегали плитку, проживал один из епископов Честера.