 

Россиян за границей попросили предоставить данные в посольства

24.03.2020, 20:16, Новости дня

Россияне, испытывающие сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, должны в ближайшее время передать свои данные в российские загранучреждения, говорится в распространенном заявлении МИД.

«Просьба незамедлительно передать необходимые данные в российские загранучреждения», – указывается в документе, передает ТАСС.

Кроме того, до 26 марта будут сформированы списки россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в связи с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14.00 по местному времени 26 марта сего года», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Также ведомство напоминает россиянам о необходимости прохождения карантина по возвращении.

«Просим всех граждан, возвращающихся из-за рубежа, быть готовыми к обязательным карантинным ограничениям в течение 14 дней с момента въезда на территорию России, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, 22 марта авиакомпании РФ вывезли из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Индии, Испании, Кипра и Франции 1,4 тыс. человек.



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