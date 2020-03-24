 

В ЕС ввели ограничения на перемещения

24.03.2020, 20:16, Новости дня

Все страны ЕС, кроме Ирландии, ввели временные ограничения на перемещения внутри сообщества, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Мы можем сообщить, что все страны Евросоюза, кроме Ирландии, а также все страны Шенгенской зоны имплементировали временные ограничения касательно не самых необходимых поездок в ЕС», – сообщил Мамер, передает РИА «Новости».

В мире коронавирусом заразились более 330 тыс. человек, свыше 14,5 тыс. человек скончались.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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