Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

24.03.2020, 20:16, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом вместе со своим отцом, актером Сванте Тунбергом после поездки в Брюссель.

«Около десяти дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовал усталость, дрожь, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с лихорадкой», – написала активистка в Instagram.

По ее словам, в Швеции нельзя сделать тест на наличие COVID-19, если вам не требуется неотложная медицинская помощь. Всем, кто чувствует недомогание, советуют изолировать себя дома и не выходить.

«Поэтому я не проходил тестирование на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был он, учитывая все симптомы и обстоятельства», – добавила Тунберг.

Она отметила, что сейчас почти выздоровела, однако Грета подчеркнула, что входит в самую низкую группу риска и почти не чувствовала себя плохо.

«Моя последняя простуда была намного хуже, чем это! Если бы не кто-то другой, имеющий вирус одновременно, я бы даже ничего не заподозрил. Тогда я бы просто подумала, что чувствую себя необычно уставшей с небольшим кашлем», – добавила она, отметив, что из-за этого вирус еще более опасен, так как многие, особенно молодые люди, могут вообще не заметить симптомов, или же они будут легкими.

Из-за этого молодежь может передать инфекцию людям старшего возраста, для которых вирус гораздо опаснее.

«Мы, не принадлежащие к группе риска, несем огромную ответственность…Имейте это в виду, следуйте советам экспертов, местных властей и оставайтесь дома, чтобы замедлить распространение вируса», – уточнила Тунберг.

Напомним, после двух дней спада число смертей от коронавируса за сутки в Италии снова выросло – скончались 743 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.