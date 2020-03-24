 

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

24.03.2020, 20:16, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом вместе со своим отцом, актером Сванте Тунбергом после поездки в Брюссель.

«Около десяти дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовал усталость, дрожь, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с лихорадкой», – написала активистка в Instagram.

По ее словам, в Швеции нельзя сделать тест на наличие COVID-19, если вам не требуется неотложная медицинская помощь. Всем, кто чувствует недомогание, советуют изолировать себя дома и не выходить.

«Поэтому я не проходил тестирование на COVID-19, но очень вероятно, что у меня был он, учитывая все симптомы и обстоятельства», – добавила Тунберг.

Она отметила, что сейчас почти выздоровела, однако Грета подчеркнула, что входит в самую низкую группу риска и почти не чувствовала себя плохо.

«Моя последняя простуда была намного хуже, чем это! Если бы не кто-то другой, имеющий вирус одновременно, я бы даже ничего не заподозрил. Тогда я бы просто подумала, что чувствую себя необычно уставшей с небольшим кашлем», – добавила она, отметив, что из-за этого вирус еще более опасен, так как многие, особенно молодые люди, могут вообще не заметить симптомов, или же они будут легкими.

Из-за этого молодежь может передать инфекцию людям старшего возраста, для которых вирус гораздо опаснее.

«Мы, не принадлежащие к группе риска, несем огромную ответственность…Имейте это в виду, следуйте советам экспертов, местных властей и оставайтесь дома, чтобы замедлить распространение вируса», – уточнила Тунберг.

Напомним, после двух дней спада число смертей от коронавируса за сутки в Италии снова выросло – скончались 743 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Пермский минздрав начал проверку сообщений об отказе обслуживать пациента с ВИЧ

26.02 / Ученые обнаружили в организме естественные антидепрессанты, которые действуют, как кетамин

03.03 / Фельштинский: У России задача – удержаться в Сирии, одновременно нанося ощутимый удар по ЕС и НАТО. И она весьма удачно решает эту задачу

25.02 / “Ливерпуль” одержал 18-ю победу кряду в АПЛ, обыграв “Вест Хэм”

11.02 / ВОЗ ожидает появление первой вакцины от коронавируса через полтора года

28.02 / “Шахтер” сыграл вничью с “Бенфикой” и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

05.02 / КГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела»

25.02 / Министр энергетики Саудовской Аравии попытался успокоить рынки после падения цен на нефть

14.02 / Ургант посмеялся над напавшей на таксиста фитнес-тренером

07.02 / Обозреватель Foreign Affairs объяснил, чем чреват конфликт между Москвой и Минском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска