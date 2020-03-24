Туберкулёз: отвечаем на самые частые вопросы

24.03.2020, 20:16, Новости дня

Сегодня 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это серьезная инфекция, которая чаще всего поражает легкие, но может затрагивать и другие части тела — кости, суставы и почки. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за 2018 год в мире заболело 10 миллионов человек, а 1,5 миллиона погибло от туберкулеза. Отвечаем на самые распространенные вопросы про эту болезнь в нашем материале.

Вы говорите про мир, а что происходит с туберкулезом в России?

На Россию и другие развивающиеся страны приходится 95% всех случаев и смертей от этого заболевания. Кроме того, РФ — одна из трех стран, на долю которых в совокупности приходится почти половина всех случаев туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Это означает, что большая часть антибиотиков не работает при таком типе инфекции, а врачам приходится использовать менее распространенные и часто более дорогие схемы лечения. Из-за высокой заболеваемости в РФ существует массовая вакцинация детей и скрининг (проверка бессимптомного течения заболевания) на туберкулез для всего населения.

Как им можно заразиться?

Туберкулез передается воздушно-капельным путем — через кашель и мокроту больного человека. Обычно это происходит при тесном контакте в одном плохо проветриваемом помещении. Заразиться через чужую зубную щетку, постельное белье, рукопожатие, поцелуй или просто прикосновение нельзя.

Что случается, когда бактерия попадает в организм?

Тело может избавиться от нее самостоятельно, может начаться активная форма заболевания или болезнь перейдет сразу в латентную форму. Последний вариант встречается чаще всего — по некоторым подсчетам около четверти населения всего мира имеют именно латентную форму. При ней отсутствует активный туберкулезный процесс, а человек не может заразить других людей.

Вакцинация детей правда помогает?

Да, например, вакцина БЦЖ имеет 70-80% эффективность против наиболее тяжелых форм туберкулеза, например, туберкулезного менингита у детей. Чуть хуже она справляется с легочными типами туберкулеза. Чем старше становится человек, тем менее эффективной будет прививка. Поэтому вакцинацию обычно проводят в первые дни жизни и редко делают после 16 лет. Несмотря на то, что прививка БЦЖ актуальна для стран с высоким бременем туберкулеза, ее делают детям и в некоторых странах ЕС, например, в Болгарии, Венгрии и Польше.

А что про скрининг? Он хорошо помогает выявлять заболевших?

К нему есть ряд вопросов у некоторых врачей. Сейчас для скрининга туберкулеза у взрослых в РФ используют флюорографию. Часто ее проходят не люди из групп риска, а учителя и другие работники бюджетных учреждений, у которых такое заболевание встречается редко. Поэтому понять, насколько эффективен такой массовый скрининг — сложно. Проба Манту, которую проводят детям, позволяет выявить латентную форму и определить, нужно ли проводить какие-то дополнительные исследования. Но только по флюорографии или пробе Манту нельзя поставить диагноз “туберкулез”.

Какие симптомы при туберкулезе возникают у людей?

Обычно это ночная потливость, отсутствие аппетита, уменьшение веса, сильная слабость и повышенная температура. Если инфекция затрагивает легкие (а это случается чаще всего) может появиться кашель, который не проходит более 3 недель, или кровь в мокроте. Если человек приходит с такими симптомами к врачу, его направят на рентген легких, а при наличии изменений на снимке, сделают анализ мокроты.

Как лечат туберкулез?

Зависит от его типа, но обычно это курс из нескольких антибиотиков примерно на 6 месяцев. Если врачи понимают, что туберкулез имеет устойчивость к некоторым лекарствам, курс может расширяться от 9 до 24 месяцев и включать больше лекарств.





























