 

Ученые из Исландии обнаружили 40 новых мутаций коронавируса

24.03.2020, 20:09, Разное

Ученые из Исландии в ходе новых исследований выявили 40 новых мутаций коронавируса. В научной работе тесты прошли почти 10 тысяч человек.
Медики вместе с сотрудниками компании DeCode Genetics считают, что постоянные изменения позволят вирусу стать более заразным, но при этом снизить свою опасность для тех, кто заразился. Мутации дали возможность проследить пути попадания SARS-CoV-2 из стран Европы на территорию островного государства в северной части Атлантического океана. Ими оказались Англия, Италия и Австрия. Семь случаев мутаций были отслежены до матча по футболу в Великобритании. Кроме того, обнаружился случай инфицирования больного сразу двумя штаммами коронавируса.

Вирусолог из University of Copenhagen Аллан Томсен не удивлен информацией коллег. Сведения о способности SARS-CoV-2 к быстрой мутации были известны ранее, как и сообщение о подвидах, полученное из Китая.



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