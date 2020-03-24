Светлана Лобода поностальгировала за отдыхом на море

24.03.2020, 20:09, Разное

Популярная певица Светлана Лобода в период пандемии вспомнила, как хорошо проводила время на море. Соответственный снимок знаменитость обнародовала в личном Instagram-аккаунте.

Светлана Лобода во время пандемии соскучилась по возможности отправиться на отдых в теплые края в связи с действием карантинного режима и начала вспоминать прежние времяпровождения на курортах. Известная певица повернулась спиной к объективу, показав тонкую талию и бедра. «Как было хорошо у моря», – написала она возле изображения. Также певица продемонстрировала поклонникам видеоролик, где плескалась в море и кружилась рядом с оператором.

Светлана Лобода стала участницей популярной группы «ВИА Гра» весной 2004 года. Коллектив вместе с ней дал ряд концертов в азиатских государствах, снялась в клипе «Биология» и новогоднем мюзикле телеканала «Интер» «Сорочинская ярмарка». В сентябре ушла из группы и выпустила первый сингл.