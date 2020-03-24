Подписчики жестко раскритиковали поздравление Меган Маркл и принца Гарри с Днем матери

24.03.2020, 20:09, Разное

Подписчики жестко раскритиковали Меган Маркл. Под волну негодования попало поздравление герцогини Сассекской и принца Гарри с Днем матери в ихнем официальном Instagram-аккаунте.

38-летняя актриса, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», и её супруг опубликовали поздравительный пост в честь Дня Матери, который вчера отмечали в Британии.

«Неважно, как вы называете их – мама, мамочка, бабушка, мы должны прославлять их каждый день – сейчас и всегда!» – написали Сассекские на синем фоне без фото.

Под постом Меган Маркл и принца Гарри подписчики оставили множество негативных комментариев. Фолловерам не понравилось то, что королевская пара приняла решение об отмене Дня Матери во время своего пребывания в Канаде. Некоторым поклонникам поздравление показалось лицемерным, поскольку герцогиня и герцог Сассекские оставили королеву Елизавету. Не забыли Instagram-подписчики и о том, что Меган Маркл уже долгое время не общается со своими родственниками.