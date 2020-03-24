Главврача больницы в Перми госпитализировали с подозрением на коронавирус

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24.03.2020, 20:08, Новости дня

В Перми госпитализирован главный врач одной из больниц, у которого заподозрили коронавирус. Он помещен под наблюдение после заграничной поездки, сообщили в пресс-службе минздрава Пермского края.

«С подозрением на заболевание короновирусом госпитализирован главврач одной из больниц Перми. Под наблюдение он был взят после возвращения из отпуска», – передает Ura.ru сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Пермского края.

Устанавливается круг лиц, с которыми главврач больницы контактировал по возвращению в Пермь.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, за последние сутки это число увеличилось на 57. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальной картины по регионам нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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