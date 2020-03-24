В Исландии выявлен случай двойного заражения коронавирусом
24.03.2020, 20:08, Новости дня
У пациента в Исландии обнаружили сразу два штамма нового коронавируса, пишет журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Второй штамм – мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. Специалист считает, что это первый известный случай двойного заражения, передает РИА «Новости».
При этом предположительно мутировавший штамм оказался более агрессивным – именно им пациент заразил контактировавших с ним людей.
Более того, из публикации следует, что за пределами Исландии такая разновидность коронавируса не встречалась.
Всего в Исландии выявлено 588 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Из-за пандемии около 1,7 млрд человек в мире предписано не выходить из дома и оставаться на карантине.
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