Журналистка из Екатеринбурга рассказала о травле из-за коронавируса в Индии

24.03.2020, 20:08, Новости дня

Россиянка Полина Мудрова, отдыхающая в Индии, рассказала об обстановке в стране. По ее словам, белые туристы подвергаются травле из-за боязни местными коронавирусной инфекции.

Сейчас девушка находится во Вриндаване. Это в 120 километрах от столицы Индии. После того, как индийские власти закрыли границы, местные жители и полиция начали гонения на находящихся там европейцев, передает телеканал 360.

«Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И лишь благодаря огласке в соцсетях я ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности, но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня», – поделилась Мудрова.

Также девушка отметила, что 25 марта из Дели организуют спецрейс «Аэрофлота» в Москву. Но первыми на него посадят тех, у кого билеты до 31 марта. Вторыми по очереди будут пассажиры с билетами на другие даты. И лишь в конце на борт попадут те, у кого билеты других авиакомпаний.

«Агрессия со стороны местных здесь только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты», – добавляет журналистка.

По словам Мудровой, в Индии сейчас находятся около 10 тыс. российских граждан. Многие из них пишут обращения в консульства и просят организовать эвакуацию из страны.

Как сообщали ранее, РФ и Украина согласовали спецпоезд для возвращения граждан из-за коронавируса. В то же время Китай решил восстановить железнодорожное сообщение с эпицентром коронавируса – Уханем.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.