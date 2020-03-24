Мнение: Очки западной пропаганды, «русские коронавирусные фейки» и «крах рублёвой системы»

24.03.2020, 20:07, Разное

1. Забавная картинка, показывающая как работает западная, и в частности американская пропаганда, тот же канал CNN. Пост на 9gag, откуда эта картинка взята, называется «греческая граница согласно современным медиа»:

https://9gag.com/gag/ag59wj1

Справедливости ради, среди беженцев в Европу бывают разные люди: и дети, и взрослые, и действительно нуждающиеся в помощи люди, и паразиты, которые едут в Европу, чтобы основать там династию безработных.

Впрочем, с наступлением эпохи коронавируса проблемы с беженцами в Евросоюзе отходят на второй план. По идее, с закрытием границ ЕС их просто не должны пускать по эпидемиологическим соображениям.

Более того, наоборот, страны Ближнего Востока, гораздо менее охваченные эпидемией, должны сейчас быть озабочены тем, чтобы закрыть границы и не допустить к себе жителей Европы, являющейся на данный момент мировым эпицентром заразы.

2. Фейки о коронавирусе распространяются во всех странах. Во время кризиса людям свойственно обсуждать и передавать слухи, порой совершенно ложные и невероятные.

Тем не менее, власти США и ЕС решили свалить эту проблему на Россию, привычно обвинив в распространении фейков «российских троллей»:

https://lenta.ru/news/2020/03/18/virus_es/

В документе указано, что российские прокремлевские СМИ якобы развернули кампанию по дезинформации с целью посеять панику и страх в европейском сообществе. При этом наиболее активные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые ранее уже отметились публикацией сообщений о протестах «желтых жилетов» во Франции, а в настоящее время оставляют записи о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках.

Они массово пишут о том, что новый вирус — искусственная болезнь, превращенная в оружие, и публикуют апокалиптические истории. Также в данных сообщениях приводится мысль о том, что капиталисты получают выгоду от распространения SARS-CoV-2. В то же время создатели аккаунтов хвалят деятельность российского президента Владимира Путина и обращают внимание на успешную борьбу с коронавирусом под его руководством.

На самом деле, российские СМИ с полным на то основанием долгое время рапортовали, что до России вирус не дошёл, в отличие от Европы: у нас заметно меньше заболевших, чем в крупных странах ЕС. Вероятно, скоро ситуация в России ухудшится, но пока что можно говорить об успехе наших противовирусных мер по сравнению с европейскими.

ЕС и США просто в очередной раз не хотят слышать о наших успехах и не допускают в своих СМИ даже мысли о том, что Россия может быть в чём-то успешнее западных стран.

3. К вопросу о панических настроениях вокруг рубля. В комментариях периодически возникают разговоры о «крахе рублёвой системы»:

https://olegmakarenko.ru/1813269.html?thread=735317525#t735317525

drugman2013: Пока наблюдаю только крах рублевой системы 🙂

lrlay777: Что, серьезно? Нефть подешевела в разы, а рубль, тем не менее, просел всего на десяток процентов – это прямо крах?

Какой вы нежный и чувствительный!)

Ивано Иванов: В прошлый раз, в 2014 году, забугорные автопроизводители кинулись строить в России заводы по производству двигателей, коробок передач и прочих комплектующих. Не иначе, это они в ожидании краха российской экономики делали! Дураки же, что с них взять? Посмотрим, кто кинется в Россию строить заводы на этот раз.

lrlay777: Да, небольшое, до 50 % понижение курса валюты в среднесрочной перспективе даже выгодно. Для развития собственной промышленности. Хотя первое время, конечно – неприятно. но опять же, самые бедные люди от курса валют напрямую не зависят, потому что вообще не занимаются валютными операциями. Они зависят от цен в магазинах, а те, в свою очередь, хоть от курса валюты и зависят, но не напрямую.

drugman2013: С начала года на 25%, а на сколько надо, чтобы вы стали это считать крахом?

lrlay777: В разы. Даже , когда в 2014 рубль упал более чем в двое – это крахом не было, хотя и было весьма чувствительно. Он рыскал туда сюда после этого, поднимался до 83, потом опускался до 57. Это чувствительные колебания, но не более того.

Чтобы понять, что такое крах – это нужно начало 90-х помнить. Когда получаешь зарплату, а пока дойдешь до рынка, понимаешь, что получил фантики. И ты можешь на нее купить жене сапоги. После прокрутки в МММ. Вот это – крах. А то что сейчас, это, как говорил Карлсон- пустяки, дело житейское!

ladycat65: Вам перестали продавать в магазине гречку за рубли?

drugman2013: А спорим – гречка подорожает? Как и все остальные товары?

Всё как всегда: всепропальщики уверены, что всё пропало (если не прямо сейчас, то очень скоро), а реалисты отвечают, что проблемы есть, но до настоящего краха ещё очень далеко.

Да, курс рубля не до конца отвязался от котировок нефти, однако цена на нефть упала почти в два раза, тогда как курс доллара к рублю подскочил лишь на четверть.

Да, снижение цен неприятно для России, но в такой же (или, скорее, гораздо худшей ситуации) находятся и другие страны производители.

Да, мировой экономический кризис треплет и нас, однако у России есть огромные золотовалютные резервы и развитое внутреннее производство большинства жизненно необходимых товаров.

Да, цены на импорт могут подскочить, но большинство ценников в рублях останутся теми же или вырастут незначительно (а то и упадут в секторе услуг, чтобы клиенты хоть что-нибудь заказывали во время кризиса).

Подведём итоги. Нас, как и добрую половину человечества, ждут в этом году трудности. Однако паниковать рано – страна готова к кризису, и у нас нет оснований считать, что в России дела пойдут как-то особенно плохо.