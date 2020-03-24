Мнение: Коронавирус, Путин, сакура…
24.03.2020, 19:48, Разное
Путин не боится заразиться. Сегодня Путин провел совещание «о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России», а сразу после совещание сел в вертолет и полетел в Коммунарку, посмотреть, как идет стройка новой больницы.
Заодно посмотрел, как лечат заразившихся в больнице, которая уже есть. Правда облачившись в защитный костюм.
Японцы, похоже, как и Путин, тоже не боятся коронавируса, несмотря на то, что Олимпиаду перенесли на год.
Дело в том, что в Японии расцвела сакура. И тысячи японцев, невзирая на вирус устремились смотреть на великолепие цветения.
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет