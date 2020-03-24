 

Мнение: Коронавирус, Путин, сакура…

24.03.2020, 19:48, Разное

Путин не боится заразиться. Сегодня Путин провел совещание «о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России», а сразу после совещание сел в вертолет и полетел в Коммунарку, посмотреть, как идет стройка новой больницы.

Заодно посмотрел, как лечат заразившихся в больнице, которая уже есть. Правда облачившись в защитный костюм.

Японцы, похоже, как и Путин, тоже не боятся коронавируса, несмотря на то, что Олимпиаду перенесли на год.

Дело в том, что в Японии расцвела сакура. И тысячи японцев, невзирая на вирус устремились смотреть на великолепие цветения.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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