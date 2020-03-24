Посол указал на бескорыстие РФ в помощи Италии с коронавирусом

24.03.2020, 19:53, Новости дня

Россия бескорыстно помогает Италии в борьбе с коронавирусом, о пропаганде не может идти и речи, сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.

«О какой пропаганде может идти речь? Россия, откликаясь на просьбу итальянского руководства, готова оказать масштабную бескорыстную помощь, поставки по линии министерства обороны осуществляются на безвозмездной основе», – сказал посол в интервью итальянскому информагентству Agi.

По его словам, некоторые европейцы понимают «солидарность как всеобщую приверженность санкциям и блоковой дисциплине». Однако в РФ считают, что народы, имеющие многовековую историю дружеских отношений, «должны протягивать друг другу руку помощи в тяжелых ситуациях», передает РИА «Новости».

Посол добавил, что РФ не ставила цель получить опыт у итальянцев на случай распространения коронавируса в нашей стране.

«Российские специалисты имеют немалый практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекций, ликвидации сложной эпидемиологической обстановки. Они обеспечены современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами. Большинство из них – ведущие эксперты в своей области, принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола, разработке противочумных вакцин», – сказал Разов.

Он также подчеркнул, что в Италию прибывает 122 военных врача-вирусолога и эпидемиолога, 8 врачебных бригад, в каждую из которых входят терапевт, эпидемиолог, анестезиолог, медсестра и переводчик, а также до 30 единиц спецтехники, средства защиты, комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование.

«В Италию прибыла одна новейшая лаборатория из всего 15 имеющихся в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты. Все это по линии Минобороны РФ и на безвозмездной основе» – добавил посол.

Одновременно с тем Разов уточнил, что РФ может рассмотреть возможность направления в Италию дополнительной помощи для борьбы с коронавирусом в зависимости от дальнейшей необходимости.

По его словам, «речь идет о гуманитарной операции весьма крупного масштаба по доставке в кратчайшие сроки специалистов, медицинского оборудования и средств защиты».

«Целью приезда российских медиков является не проведение консультаций, а практическая работа непосредственно в госпиталях бок-о-бок с итальянскими коллегами», – сказал посол.

Во вторник все 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

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