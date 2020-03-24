В Италии снова ухудшилась динамика смертности от коронавируса

24.03.2020, 19:53, Новости дня

После двух дней спада число смертей от коронавируса за сутки в Италии снова выросло – скончались 743 человека, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших возросло на 894 человек, их стало 8 тыс. 326», – передает слова Боррелли РИА «Новости».

Это более чем двухкратный рост относительно понедельника.

Всего инфицировано более 54 тыс. итальянцев. За сутки показатель вырос на 3,6 тыс. случаев, однако показатель снижается уже третий день подряд.

«За сегодня, к сожалению, мы зарегистрируем смертельных исходы 743 человек», – отметил Боррелли. Всего в стране умерло 6 тыс. 820 с коронавирусом.

Накануне в Италии умерли 602 человека, днем ранее – 651, а антирекорд был отмечен в субботу вечером – 793 смертей.

Напомним, в Италию прибыли 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.