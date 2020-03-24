 

В России приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом

24.03.2020, 19:49, Разное

К 26 марта Россия составит окончательные списки тех, кто планирует вернуться домой. По приезду их посадят на 14-дневный карантин. Для вывоза граждан могут привлечь Минобороны, МЧС и Управделами президента.

Минтранс одним поездом отправит украинских граждан на Украину и вернет российских из Незалежной. Из Египта россиян вывезет “Белавиа” в счет ее задолженности перед Россией, передает телеграм-канал РИА Новости.

Кроме того, из-за коронавируса в России вводятся новые меры по кино и кальянам. В ресторанах, кафе и барах курить их будет запрещено. С 26 марта, а возможно и ранее, закроют ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT

Санатории и лечебно-реабилитационные центры могут перепрофилировать под изоляцию и лечение больных коронавирусом. Минтруд определит, какие из них не будут в этом году принимать обычных граждан.

Также стало известно, что специальными масками в условиях пандемии коронавируса в России будут обеспечивать медиков и тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. А для дезинфекции будут использовать все, что содержит спирт, включая косметику.



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