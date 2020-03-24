 

Появилось видео испытаний новейшего украинского БТР «Отаман 6х6»

24.03.2020, 19:48, Новости дня

Консалтинговое агентство Defense Express опубликовало ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6×6», разработанного частной украинской компанией «Практика».

Видео выложено на сайте YouTube.

 

На сайте Defense Express указывается, что особенностью боевой машины стало расположение двигательной установки в передней части, тогда как бойцы находятся в ее задней части.

Указывается, что «Отаман 6×6» получил полноценную противоминную защиту, созданную по стандарту НАТО STANAG 4569, а при изготовлении бронемашины предусмотрено использование стали производства стран-членов НАТО и Евросоюза (ЕС).

Также БТР получил боевой модуль БМ-3М «Штурм», включающий, в частности, 30-миллиметровую автоматическую пушку скорострельностью 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Экипаж состоит из трех-четырех человек (командира, механика-водителя и одного-двух операторов вооружения).

«Отаман 6×6» является одним из основных претендентов для оснащения Морской пехоты Украины. Конструкция «Отаман 6×6» основана на советском БТР-60.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Парусный спорт. Три золота россиян на зимнем чемпионате мира

06.03 / В РФ продажи Kia снизились в феврале на 4%

26.02 / Шумер предлагает ассигновать 8,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом

11.03 / В Челябинске отменили концерт группы «Порнофильмы»

20.02 / Убийства в кальянных: хроника событий в немецком Ханау

09.02 / Сериал Слепакова и Буслова “Домашний арест” покажут по телевидению

03.02 / Modern Diplomacy – США милитаризуют Европу — но ей пора перестать жить в тени Вашингтона

11.03 / В Москве ждут посадки “заминированного” самолета “Аэрофлота”

25.02 / В СИЗО в Нур-Султане умер активист Дулат Агадил. Из-за его смерти люди пришли с протестами к МВД, есть задержанные

17.02 / Украинцы Вашингтона почтили память героев Небесной сотни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска