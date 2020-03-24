Появилось видео испытаний новейшего украинского БТР «Отаман 6х6»

24.03.2020, 19:48, Новости дня

Консалтинговое агентство Defense Express опубликовало ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6×6», разработанного частной украинской компанией «Практика».

Видео выложено на сайте YouTube.

На сайте Defense Express указывается, что особенностью боевой машины стало расположение двигательной установки в передней части, тогда как бойцы находятся в ее задней части.

Указывается, что «Отаман 6×6» получил полноценную противоминную защиту, созданную по стандарту НАТО STANAG 4569, а при изготовлении бронемашины предусмотрено использование стали производства стран-членов НАТО и Евросоюза (ЕС).

Также БТР получил боевой модуль БМ-3М «Штурм», включающий, в частности, 30-миллиметровую автоматическую пушку скорострельностью 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Экипаж состоит из трех-четырех человек (командира, механика-водителя и одного-двух операторов вооружения).

«Отаман 6×6» является одним из основных претендентов для оснащения Морской пехоты Украины. Конструкция «Отаман 6×6» основана на советском БТР-60.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины остановило поставки БТР-4 в ВСУ из-за дефекта корпусов.