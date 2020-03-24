 

Ресторан в Иркутске выпустил меню с именами героев ВОВ

24.03.2020, 19:48, Новости дня

Иркутский ресторан «Охотников» выпустил меню с фотографиями героев Великой Отечественной войны и кратким описанием их подвигов.

Комплексные бизнес-ланчи названы именами советких героев. Об этом сообщил пользователь Facebook Дмитрий Гребенщиков.

«Например, бизнес-ланч «Зоя Космодемьянская» – это салат с жареным мясом и огурчиками, суп дня, куриная грудка в сметане с грибами и цветной капустой и домашние плюшки с творогом», – возмутился автор поста.

 

В ресторане объяснили, что меню приурочено к 75-летию Победы, передает телеканал «360».

«Никаких противоречивых ассоциаций не возникало. Мы хотим полностью напомнить нашим людям о героях Великой Отечественной войны, чтобы все их вспомнили. Рассказать об этом, о том, какие были герои раньше», – отметили в заведении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.



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