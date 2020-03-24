 

Россия и Украина согласовали спецпоезд для возвращения граждан из-за коронавируса

24.03.2020, 19:48, Новости дня

Для организации перевозки граждан РФ и Украины согласовано назначение специального поезда № 906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев, информирует РЖД.

«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев – Москва – Киев», – передает ТАСС сообщение РЖД.

Сообщается, что в поезде будет 18 вагонов и около 800 мест.

«Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день – 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта. Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров», – информирует РЖД.

Ранее Минтрансу РФ совместно с МВД России, Роспотребнадзором и ФСБ было поручено организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан на Украину из РФ и российских граждан в Россию с Украины.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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