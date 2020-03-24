В Италии отмечено замедление роста числа случаев заражения коронавирусом

24.03.2020, 19:45, Новости дня

Италия, занимающая первое место в мире по количеству жертв нового коронавируса, третий день подряд отмечает снижение числа смертей и новых случаев заражения.

В понедельник в стране была зафиксирована 601 смерть – это по-прежнему очень высокий показатель, но он значительно ниже, чем в воскресенье, когда умерло 800 человек.

Всего в Италии зафиксировано более 6000 смертей, а по общему числу случаев заражения страна занимает второе место в мире. Две недели назад итальянские власти ввели режим полной изоляции по всей стране в надежде остановить распространение вируса, который затронул уже почти все страны планеты.

Южная Корея, некогда являвшаяся одним из главных очагов заболевания, продолжает демонстрировать прогресс. Во вторник в стране зафиксировали 76 новых случаев. Это уже 13-й день подряд, когда число случаев заражения ниже 100.

Тем временем в Китае также отмечены улучшения: во вторник число случаев заражения внутри страны составило всего 4.

Власти провинции Хубэй, которая стала эпицентром эпидемии, заявляют, что здоровые граждане смогут выехать за ее пределы после почти двух месяцев изоляции. В столице провинции, городе Ухань, аналогичное смягчение ограничительных мер ожидается в начале апреля.

Однако сохраняются опасения по поводу нового обострения эпидемии в Китае в связи со случаями заражения среди людей, прибывающих из других стран. Во вторник китайские власти зафиксировали 74 таких импортированных случая.

В связи с этими опасениями государства мира вводят ограничения на перемещения.

Со вторника запрещен въезд туристов на Кубу. Те, кто уже находится в стране, будут помещены в обязательный карантин, в то время как кубинским гражданам запрещено покидать остров.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении трехнедельного режима изоляции, начиная с четверга. Число случаев заражения в стране выросло до 54.

В США около трети населения находятся дома по распоряжению губернаторов штатов. Последний такой указ издал губернатор штата Гавайи, запретив выходить из дома за исключением случаев острой необходимости. Тем временем губернатор штата Вашингтон ужесточил существующие ограничения, распорядившись закрыть все заведения и компании, деятельность которых не считается обязательной.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, запрещающий запасать в больших количествах защитную экипировку, которая нужна медикам, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

На фоне усиления экономических последствий пандемии и принимаемых мер сдерживания политические лидеры США в понедельник вечером собрались, чтобы согласовать детали масштабного пакета мер экономической помощи. Они выражают уверенность, что во вторник договоренность будет достигнута.