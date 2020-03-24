Парад Победы в Москве может пройти без зрителей

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24.03.2020, 19:45, Новости дня

Министерство обороны рассматривает возможность провести без зрителей традиционный парад 9 мая на Красной площади, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Открытые медиа» со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к руководству в ведомстве.

Рабочей эту идею изданию назвал так же столичный чиновник. По данным «Открытых медиа», вопрос будет решаться в апреле. Зрителей с мероприятия могут убрать в случае, если число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве резко вырастет.

В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде запланировано участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники, на торжества приглашены лидеры мировых государств (уже отказались Дональд Трамп, а согласились лидеры 17 государства, в том числе Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии).

  • Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил агентствам, что речи об отмене или ограничении парада пока не идёт. В Москве действует запрет на публичные мероприятия с числом участников больше 50 человек.
  • Столичные власти также рассматривают возможность отменить ежегодную майскую акцию «Бессмертный полк», – писали ранее «Открытие медиа». Пресс-служба организаторов шествия заявила позднее агентству "Интерфакс", что отказ от акции не планируется.
  • Власти других регионов России, где планируется проведение парадов 9 мая, также рассматривают вопрос о проведении их в ограниченных форматах, сообщают местные СМИ.
  • На 22 апреля в России назначено ещё одно массовое мероприятие – всероссийское голосование о предложенных Владимиром Путиным поправках к Конституции. Сам Путин ранее заявлял, что его могут перенести, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Однако пока решения о переносе не принималось.

  • Радио «Свобода»

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