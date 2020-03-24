 

Украина хочет получить от МВФ $10 млрд – СМИ

24.03.2020, 19:42, Новости дня

Украина рассматривает возможность запросить у Международного валютного фонда увеличение финансирования в рамках программы EFF до $10 млрд, сообщило 23 марта издание “Экономическая правда” со ссылкой на источники.

МВФ согласовал с Украиной новую программу сотрудничества EFF сроком на три года в декабре 2019 года. В рамках этой программы Киев должен получить около $5,5 млрд. Ни один транш пока выделен не был.

“Экономическая правда” выяснила, что Украина хочет получить $5,5 млрд по трехлетней программе и $4,5 млрд в виде помощи для преодоления последствий коронавируса.

4 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд зарезервировал около $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции. Так, странам с низким уровнем доходов МВФ готов выделит $10 млрд. Издание отмечает, что для этих целей у Фонда есть механизм ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility, RCF) и инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument, RFI). Но Украина хочет воспользоваться другой программой.

“ЕFF – понятный нам инструмент поддержки, по которому достигнуто предварительное согласование на $5,5 млрд. Можно увеличить объем этой программы и отдать полностью или частично правительству первый транш, увеличенный с $0,6 млрд до $2–2,5 млрд, на перекрытие насущных потребностей в связи с коронавирусом”, – сказал собеседник издания в Нацбанке.

По его словам, сейчас определением бюджетных параметров дальнейшего сотрудничества с МВФ занимается Министерство финансов.

По оценкам Офиса президента, на борьбу с коронавирусом Украине нужно около $4 млрд.

Условием выделения кредита в размере $5,5 млрд МВФ называл принятие законопроектов о рынке земли и невозможности возврата национализированных банков предыдущим владельцам.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 390 тыс., из них более 103 тыс. выздоровели, а 17 454 человека умерли. В Украине коронавирус подтвержден у 97 человек, трое из них скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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