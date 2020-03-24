Ермак обсудил с послами G7 и ЕС помощь Украине в борьбе с коронавирусом

24.03.2020, 19:42, Новости дня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран “Группы семи” и ЕС. Об этом 24 марта проинформировала пресс-служба ОПУ.

“В центре внимания был вопрос относительно хода событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в нашем государстве. Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи обсудили ряд вопросов практической помощи Украине странами “Группы семи” и ЕС по предоставлению соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств”, – рассказали в пресс-службе.

Ермак подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский практически ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, в ходе которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

“Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики”, – добавили в пресс-службе.

Кроме того, Ермак проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также рассказал о встрече трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

“Представители стран “Группы семи” и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства”, – отметили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.