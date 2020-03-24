“Остановите эпидемию войны”. Генсек ООН призвал к прекращению огня во всем мире из-за пандемии коронавируса

24.03.2020, 19:42, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне пандемии коронавирусной инфекции призвал к немедленному всеобъемлющему прекращению огня по всему миру. Заявление генсека ООН опубликовано на сайте организации.

“Мир столкнулся с общим врагом — коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус беспощаден, он безжалостно бьет по всем, не различая национальной или этнической принадлежности, политических или религиозных убеждений. Тем временем по всему миру бушуют вооруженные конфликты. Больше всего страдают самые беззащитные: женщины и дети, инвалиды, люди, оказавшиеся на обочине жизни, и перемещенные лица. Они же в первую очередь становятся жертвами пандемии COVID-19”, – подчеркнул он.

Гутерриш добавил, что “в разоренных войнами странах системы медико-санитарного обслуживания находятся в состоянии коллапса”. “Медицинские работники, которых и без того мало, часто подвергаются нападениям. Беженцы и другие лица, перемещенные в результате кровопролитных конфликтов, уязвимы вдвойне”, – заявил генсек ООН.

“Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время прекратить вооруженные конфликты и бросить все силы на борьбу, от исхода которой зависит наша жизнь. Я призываю воюющие стороны: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, зачехлите оружие, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары”, – подчеркнул Гутерриш.

Он призвал создать для доставки гуманитарной помощи и воспользоваться “ценными возможностями для дипломатии”.

“Нужно остановить эпидемию войны и бороться с болезнью, которая вносит хаос в наш мир. И для начала следует прекратить боевые действия во всем мире. Прямо сейчас”, – заключил генеральный секретарь ООН.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 390 тыс., умерло 17,2 тыс. человек, выздоровели около 103 тыс. человек.