Правительство РФ решило вывезти из Украины россиян, отправить в Украину украинцев, а также закрыло все ночные клубы и кинотеатры

24.03.2020, 19:40, Новости дня

Правительство России 24 марта из-за эпидемии коронавируса в России дало поручение Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать “единовременный вывоз по железной дороге” граждан Украины на родину, а россиян – из Украины”.​

Кого именно будут вывозить и в какие сроки – в решении правительства не сказано.

Также правительство приняло решение закрыть все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в России, а также детские игровые комнаты. Регионам было отдельно поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в России. В некоторых городах, в том числе в Москве, кинотеатры и клубы уже закрыты из-за коронавируса, но теперь эти правила решено распространить на всю Россию.

“Это долгожданное решение в текущей ситуации, потому что нужно было принять волевое решение временно закрыть кинотеатры на период карантина. Для кинотеатров это становится нормативным решением. Это не рекомендация, а именно четкое указание, потому что ситуация, которая сейчас складывается на рынке кинопоказа, критична”, – поддержал решение правительства председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Также на заседании было принято решение задействовать санатории в разных регионах России для изоляции и лечения больных коронавирусом. Регламент того, как это будет происходить, должен разработать Роспотребнадзор.

На данный момент в России коронавирусом официально больны 495 человек. При этом порядка 93 тысяч пациентов остаются в самоизоляции или под наблюдением врачей: у них диагноз пока не подтвержден. В мире, по данным ВОЗ, заражены коронавирусом уже порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.